Αυτό είναι το πεντικιούρ που υιοθετούν τώρα όλα τα it girls

Μήπως αυτό το χρώμα να ζητήσεις κι εσύ την επόμενη φορά που θα πας στο nail salon;

Ραντεβού για πεντικιούρ έκλεισες. Έχεις σκεφτεί όμως τι χρώμα θα ζητήσεις; Για άλλη μια φορά, θα στραφούμε στις fashionistas για έμπνευση κι αν μάθαμε κάτι από τα προφίλ τους στα social media, αυτό είναι ότι το κόκκινο είναι η μεγαλύτερη τάση αυτήν τη στιγμή. Από τα πιο χαλαρά beach looks μέχρι τις πιο προσεγμένες street style εμφανίσεις, τα it girls δείχνουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτή τη διαχρονική επιλογή. Δικαίως.

Το κόκκινο δεν είναι απλώς μια safe επιλογή. Είναι μια statement κίνηση που αποπνέει αυτοπεποίθηση, θηλυκότητα, φινέτσα και μια αβίαστη κομψότητα. Σε μια εποχή όπου οι τάσεις αλλάζουν με ταχύτητα φωτός και τα nail trends γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, το κόκκινο έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα του κόκκινου είναι ότι ταιριάζει με τα πάντα και μπορεί να «μεταμορφώνεται» ανάλογα με τον τόνο του: Ένα φωτεινό, ζωηρό κόκκινο δίνει ένταση και φρεσκάδα σε κάθε look, ενώ αναδεικνύει μοναδικά τη μαυρισμένη επιδερμίδα. Ένα πιο βαθύ μπορντό ή berry από την άλλη μπορεί να δώσει μια πιο σοφιστικέ και πολυτελή νότα.

Παράλληλα, το κόκκινο πεντικιούρ είναι και μια απόφαση χωρίς ρίσκο. Ταιριάζει με όλα τα σανδάλια και τα πέδιλα, όλα τα outfits και όλες τις περιστάσεις. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη ή συνδυασμούς. Λειτουργεί από μόνο του, προσθέτοντας αυτό το μικρό αλλά καθοριστικό στοιχείο που ολοκληρώνει την εμφάνιση.

Ίσως τελικά αυτός να είναι και ο λόγος που τα it girls το υιοθετούν ξανά: μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο τάσεις, το κόκκινο πεντικιούρ παραμένει σταθερή αξία. Κλασικό, θηλυκό και πάντα επίκαιρο, είναι εκείνο το beauty detail που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, απλώς επανέρχεται κάθε φορά ανανεωμένο και πιο επίκαιρο από ποτέ.