Invisible nails: Το anti-trend που θα βλέπεις παντού το καλοκαίρι

Η ιδανική τάση για εσένα που αγαπάς τα μίνιμαλ και απόλυτα φυσικά nail looks

Αν το καλοκαίρι για σένα σημαίνει έντονα χρώματα, playful nail art και παστέλ που τραβούν τα βλέμματα, ετοιμάσου για μια μικρή... ανατροπή. Ένα από τα μεγαλύτερα "anti-trends" της σεζόν είναι τα απόλυτα φυσικά, "γυμνά", σχεδόν "αόρατα" νύχια. Τα "invisible nails" είναι το κομψό διακριτικό look που κατακτά social feeds και nail studios, ένα trend που όσο πιο πολύ κοιτάς, τόσο πιο πολύ θέλεις να υιοθετήσεις.

Invisible nails: Η νέα μεγάλη τάση νυχιών του καλοκαιριού

Από ultra sheer ροζ μέχρι jelly, milky και σχεδόν διάφανα φινιρίσματα, το ζητούμενο δεν είναι το χρώμα, είναι η αίσθηση. Τα νύχια δείχνουν καθαρά, υγιή και περιποιημένα, σαν να μην έχεις κάνει σχεδόν τίποτα. Έχουν απλά αυτή την ανεπιτήδευτη, “clean girl” αισθητική που δείχνει πάντα ακριβή και διαχρονική.

Κάτω από την ομπρέλα της τάσης, συναντάμε όλα εκείνα τα μανικιούρ που κάνουν τα άκρα να δείχνουν μακριά και αδύνατα και τα νύχια καλά περιποιημένα, καθαρά και κομψά.

Από sheer ροζ με γυαλιστερό φινίρισμα μέχρι soft nude ή milky λευκά, το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο: clean, glossy και απίστευτα chic. Και αν θέλεις να το πας ένα βήμα παραπέρα, πρόσθεσε ένα hint από chrome ή μια σταγόνα builder gel για να δώσεις εκείνη τη “your nails but better” λάμψη που κάνει όλη τη διαφορά.