Critics Choice Awards 2024: Τα λαμπερά beauty looks της βραδιάς

Τα εντυπωσιακά μακιγιάζ και τα ιδιαίτερα χτενίσματα που επέλεξαν οι celebrities για να ολοκληρώσουν τις red carpet εμφανίσεις τους

Την περασμένη εβδομάδα θαυμάσαμε τις υπέροχες χολιγουντιανές εμφανίσεις των λαμπερών celebrities στο κόκκινο χαλί των Golden Globes Awards 2024. Τώρα, ήρθε η στιγμή να εστιάσουμε στα εντυπωσιακά beauty looks των χθεσινοβραδινών 29ων Critics' Choice Awards.

Εντυπωσιακά χτενίσματα, sexy κόκκινα χείλη, σαγηνευτικά eye looks και natural μακιγιάζ ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις των stars στο red carpet.

Οι αγαπημένες μας beauty εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards

Μάργκο Ρόμπι

H Μάργκο Ρόμπι, απαστράπτουσα, έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της. Η λαμπερή ηθοποιός επέλεξε να συνδυάσει το υπέροχο, κόκκινο φόρεμά της με ένα natural makeup και ένα messy ponytail.

Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον έδωσε κίνηση στο hairstyle της με απαλούς κυματισμούς, ενώ στο μακιγιάζ της η ένταση επικεντρώθηκε και στο βλέμμα της.

Έμα Στόουν

Λιτή, αλλά καθολικά εντυπωσιακή, η Έμα Στόουν εμφανίστησε με έναν slicked κότσο, ενώ στο μακιγιάζ της πρωταγωνίστησαν το eyeliner και τα χείλη της σε φυσικούς τριανταφυλλί τόνους.

Κάρεϊ Χάνα Μάλιγκαν

Ένα υπέροχο κι απόλυτα κομψό beauty look που αποδεικνύει ότι για να εντυπωσιάσεις, αρκεί να είσαι ο εαυτός σου.

Έμιλι Μπλαντ

It's all about red! Η Έμιλι Μπλαντ με έναν κομψότατο κότσο μπαλαρίνας και κόκκινο κραγιόν στον ίδιο τόνο με το φόρεμά της ήταν πραγματικά εκπληκτική!