Critics Choice Awards 2024: Οι 4 πιο στιλάτες εμφανίσεις της βραδιάς

Στα Critics Choice Awards το κόκκινο χαλί «πήρε φωτιά» και 4 εμφανίσεις ξεχώρισαν από όλες τις άλλες

Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την χολιγουντιανή αίγλη να επιστρέφει στο κόκκινο χαλί με τις 2024 Golden Globes Awards και εχθές τα 29α Critics Choice Awards συνέχισαν την πορεία του μήνα των βραβείων με προορισμό, φυσικά, τη μεγάλη βραδιά των Oscars. Τα Critics Choice Awards επέστρεψαν, λοιπόν, στο Barker Hangar του αεροδρομίου της Santa Monica μετά από 4 χρόνια και το κόκκινο χαλί πήρε φωτιά.

Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες που έκλεψαν τις εντυπώσεις, αλλά και πολλοί άντρες, όπως ο Κόλμαν Ντομίνγκο με το ολόχρυσο Valentino look του και ο Τσάρλς Μέλτον πάλι με Valentino, αλλά στο μπορντό του, με πιο preppy ύφος. Από τα γυναικεία looks ξεχωρίσαμε 4, τα οποία πραγματικά ήταν κάτι το διαφορετικό, το φρέσκο και που έχουμε ανάγκη να βλέπουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δες στην παρακάτω λίστα τις δικές μας Best Dressed της βραδιάς και τι φορούσαν.

Η Κέρι Ράσελ, η πρωταγωνίστρια του «The Diplomat» έκανε αίσθηση για ακόμα μια φορά, επιλέγοντας ένα κατάλευκο φόρεμα με μακριά ουρά και βολάν στο μπροστά μέρος. Σικάτη, minimal και πολύ πολύ πολύ φρέσκια πρόταση. Μπράβο!

Κέρι Ράσελ Shutterstock

Η αγαπημένη μας Τζούλιαν Μουρ θυμήθηκε την εποχή όπου μεσουρανούσε το Gossip Girl και βάλθηκε να μας «πάρει τα μυαλά» με το στράπλες Chanel Haute Couture της και την μαργαριταρένια καρφίτσα της. Νεανικό, boho και μας άρεσε πολύ.

Τζούλιαν Μουρ getty

Από πάνω μέχρι κάτω Prada και τα «μυαλά στα κάγκελα» για την Μπριτ Μάρλινγκ, η οποία ξεχώριζε ξεκάθαρα στο κόκκινο χαλί με την επιλογή της. Ίσως τα μαλλιά θα μπορούσαν να είναι στιλιζαρισμένα διαφορετικά, αλλά ποιος δίνει σημασία όταν φοράει αυτό το αριστούργημα.

Μπριτ Μάρλινγκ getty

Τέλος, η τραγουδίστρια Ντούα Λίπα φόρεσε το χρώμα της χρονιάς σε ένα custom Prada στράπλες φόρεμα και στα μαλλιά της. Η παιχνιδιάρικη υφή στο φόρεμα και η old Hollywood γραμμή έκαναν ένα ωραίο και ενδιαφέρον δίπολο.