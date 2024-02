Ο narciso rodriguez απογειώνει την τέχνη του musc, με δύο νέες οσφρητικές δημιουργίες

Δύο λαμπερές ερμηνείες των εμβληματικών συλλογών του

ΓΙΑ ΤΗN ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο narciso rodriguez αποκαλύπτει το for her MUSC NUDE, το απαλό, αισθησιακό νέο άρωμα που φέρνει μια εκλεκτή διάθεση στην εμβληματική συλλογή for her. Δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει και να γιορτάσει τη μυρωδιά του ίδιου του δέρματος. Μια λαμπερή νέα ερμηνεία του διαχρονικού chypre, το for her MUSC NUDE εμποτίζει την εικονική καρδιά του musc με εκλεκτά πέταλα λουλουδιών, για να δημιουργήσει ένα εθιστικό άρωμα που γιορτάζει τον αισθησιασμό του κάθε δέρματος ξεχωριστά.

Οι υπέροχες συμφωνίες του for her MUSC NUDE είναι προσεκτικά επιλεγμένες για να εναρμονίζονται άψογα με το δέρμα και ξαναγράφουν την ιστορία του for her.

«Το άρωμα λειτουργεί σαν δεύτερο δέρμα και το κάνει να μοιάζει σαν μια φυσική προέκταση του φυσικού αρώματος της γυναίκας που το φοράει», μας λέει η Sonia Constant, η διάσημη αρωματοποιός και δημιουργός του for her MUSK NUDE.

«Η καρδιά του musk σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες νότες του αρώματος, μιμούνται το άρωμα του δέρματος δημιουργώντας ένα οικείο και ποιοτικό αποτέλεσμα».

Φτιαγμένο γύρω από κλασσικό chypre του narciso rodriguez, το άρωμα συστήνεται με ένα διακριτικό ροζ πιπέρι και ένα μπουκέτο λεπτών αφηρημένων λουλουδιών. Αυτά φωτίζονται από μια συμφωνία λευκών ανθών γιασεμιού, δίνοντας στο άρωμα μια λαμπερή ηλιοκαμένη αίσθηση.

Στην καρδιά του αρώματος ανθίζει ένα λεπτό τριαντάφυλλο Δαμασκού, διαλεγμένο με το χέρι νωρίς το πρωί για να συλλάβει το πολύτιμο απόσταγμα στο μέγιστο.

Η τρυφερή ροζ νότα πλημμυρίζει την εμβληματική καρδιά του Musc, την αδιαμφισβήτητη υπογραφή της συλλογής for her που δίνει στο for her MUSC NUDE την αισθησιακή αίσθηση του «δεύτερου δέρματος».

Αυτή η σαγηνευτική καρδιά εξελίσσεται σε μια πλούσια βάση από απαλές ξυλώδεις νότες από Ινδονησιακό patchouli και φασόλι tonka absolute, ένα γοητευτικό μείγμα που περιβάλλει το δέρμα.

Η Lola Nicon, το διάσημο μοντέλο από την Γαλλία και η μούσα του for her, ενσαρκώνει τέλεια τον λεπτό αισθησιασμό του for her MUSC NUDE.

To πορτραίτο της καμπάνιας που έχει απαθανατιστεί σε καθαρό φυσικό φως από το θρυλικό δίδυμο Inez & Vinoodh, απεικονίζει την φυσική της ομορφιά, αντικατοπτρίζοντας συγχρόνως την τρυφερότητα του for her MUSK NUDE.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

H εμβληματική συλλογή for him, εμπλουτίζεται με το νέο for him VETIVER MUSC, μια οσφρητική απόδραση στη φύση, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στα πιο ουσιώδη.

Το for him VETIVER MUSC ενσαρκώνει μια νέα αρρενωπότητα, έναν άνδρα που επανασυνδέθηκε με τα στοιχεία της φύσης, ενώ οι αισθήσεις του αφυπνίστηκαν και οι η δύναμή του αποκαταστάθηκε.

Αντλώντας έμπνευση από τον ορυκτό πλούτο και τα πλούσια αειθαλή δάση, το for him VETIVER MUSC εξισορροπεί τη γήινη ξυλώδη φύση του vetiver, με μια αρωματική καρδιά τυλιγμένη σε αισθησιακό musc.