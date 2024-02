Ο Augustinos Bader παρουσιάζει το The Rich Shampoo και το The Rich Conditioner

Τα νέα δεδομένα στη φροντίδα μαλλιών

O βραβευμένος οίκος πολυτελούς περιποίησης Augustinus Bader, παρουσιάζει τα υψηλής απόδοσης προϊόντα για τη φροντίδα των μαλλιών The Rich Shampoo και The Rich Conditioner, που θρέφουν, περιποιούνται και επανορθώνουν την ξηρή, ταλαιπωρημένη τρίχα για πιο απαλά, λεία, γεμάτα και υγιή στην όψη μαλλιά, με το δραστικό σύμπλεγμα TFC8®

THE RICH SHAMPOO

«Το The Rich Shampoo χρησιμοποιεί την αποκλειστική μας τεχνολογία TFC8® και τις γνώσεις μας πάνω στις δυνατότητες της κυτταρικής ανανέωσης, ώστε να επιτυγχάνει την εξαιρετική επανόρθωση των μαλλιών. Η σύνθεσή του θρέφει σε βάθος το τριχωτό της κεφαλής και τα ξηρά μαλλιά που έχουν υποστεί φθορές χωρίς να τα βαραίνει. Το σαμπουάν αυτό διαθέτει μια μοναδική, καθαρή σύνθεση, χωρίς τη καθόλου σιλικόνες ή θειικές ενώσεις, που δημιουργεί πλούσιο αφρό, καθαρίζει αποτελεσματικά και περιποιείται παράλληλα το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.» - Professor Augustinus Bader





Βασικά οφέλη

Με ειδική σύνθεση, που αναζωογονεί τα πολύ ξηρά, βαμμένα μαλλιά με βλάβες από τη θερμότητα και με τάση να σπάνε.

Θρέφει σε βάθος, περιποιείται και λειαίνει την τρίχα για πιο μεταξένια, απαλά μαλλιά.

Βοηθά στην ενίσχυση του όγκου και της λάμψης, ενώ παράλληλα μειώνει την τριχόπτωση και το σπάσιμο.

Καταπραΰνει τους ερεθισμούς και την ξηρότητα στο τριχωτό της κεφαλής.

Βασικά συστατικά

TFC8 ® : Δημιουργεί το βέλτιστο περιβάλλον για την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλοντας στην καλύτερη υγεία της επιδερμίδας και των μαλλιών.

: Δημιουργεί το βέλτιστο περιβάλλον για την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλοντας στην καλύτερη υγεία της επιδερμίδας και των μαλλιών. Εκχύλισμα σπόρων κράμβης: Συμβάλλει στην επανόρθωση των κατεστραμμένων μαλλιών, εγκλωβίζει την υγρασία και τιθασεύει το φριζάρισμα.

Σύμπλεγμα μαύρης βρώμης: Συμβάλλει στην αποφυγή της ψαλίδας και, ταυτόχρονα, αυξάνει τη στιλπνότητα και τη λάμψη.

Έλαιο Σπόρων Μορίνγκα: Συμβάλλει στην επανόρθωση των ξηρών, κατεστραμμένων μαλλιών, υποστηρίζει το κλείδωμα της υγρασίας στην τρίχα και καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής.

Λάδι σπόρων ροδιού: Δυναμώνει τα μαλλιά και ενισχύει τη λάμψη.

Έλαιο μπαομπάμπ: Δυναμώνει και λειαίνει τα αδύναμα, εύθραυστα στελέχη της τρίχας.

THE RICH CONDITIONER

«Ο συνδυασμός της αποκλειστικής μας τεχνολογίας TFC8® και βασικών ενυδατικών δραστικών συστατικών στο The Rich Conditioner στοχεύει στις βασικές αιτίες της φθοράς και της ξηρότητας, φροντίζοντας και αναζωογονώντας τα μαλλιά και χαρίζοντάς τους βέλτιστη υγεία. Το The Rich Conditioner είναι σχεδιασμένο να δρα συνεργατικά με το The Rich Shampoo, ώστε να συμβάλλει στη βαθιά επανόρθωση και ενυδάτωση των μαλλιών μετά το λούσιμο.» - Professor Augustinus Bader





Βασικά οφέλη

Επανορθώνει τα κατεστραμμένα μαλλιά και δυναμώνει τα στελέχη της τρίχας, συμβάλλοντας στη μείωση του σπασίματος και την αποφυγή της ψαλίδας.

Ενυδατώνει σε βάθος και θρέφει τα ξηρά, εύθραυστα μαλλιά.

Μειώνει το φριζάρισμα και λειαίνει την τρίχα, χαρίζοντας λαμπερά μαλλιά.

Ξεμπερδεύει και μαλακώνει τα μαλλιά.

Αυξάνει τον όγκο, για μαλλιά που δείχνουν πιο γεμάτα.

Βασικά συστατικά

TFC8 ® : Δημιουργεί το βέλτιστο περιβάλλον για την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλοντας στην καλύτερη υγεία του δέρματος και των μαλλιών.

: Δημιουργεί το βέλτιστο περιβάλλον για την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλοντας στην καλύτερη υγεία του δέρματος και των μαλλιών. Σύμπλεγμα βιολιπιδίων: Ενυδατώνει, περιποιείται και λειαίνει τα μαλλιά

Σύμπλεγμα πεπτιδίων-πρωτεϊνών: Επανορθώνει τη ζημιά στα μαλλιά από την υπεριώδη ακτινοβολία και το οξειδωτικό στρες, βελτιώνει την ενυδάτωση και ενισχύει τη λάμψη.

Σύμπλεγμα πρωτεϊνών ρυζιού: Επανορθώνει τα εύθραυστα, φθαρμένα μαλλιά.

Εκχύλισμα φυτρών ηλίανθου: Προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα, την αστική ρύπανση και το στρες από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Marula Oil: Θρέφει και δυναμώνει, για πιο υγιή μαλλιά.

Τρόπος Εφαρμογής

The Rich Shampoo

Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε απαλό μασάζ στα μαλλιά και στο τριχωτό της κεφαλής.

Ξεβγάλτε και επαναλάβετε κατά περίσταση.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνεχίστε με το The Rich Conditioner.

The Rich Conditioner

Εφαρμόστε σε καθαρά, νωπά μαλλιά αφού χρησιμοποιήσετε το The Rich Champoo της Augustinus Bader .

της . Δουλέψτε στα μήκη των μαλλιών.

Αφήστε για 1 -2 λεπτά.

Ξεπλύνετε σχολαστικά.

Με το δραστικό σύμπλεγμα TFC8®

Βασισμένο σε περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας και καινοτομίας, το TFC8®, Trigger Factor Complex TFC™, είναι η αποκλειστική τεχνολογία ανανέωσης των κυττάρων που υπάρχει στα φυσικά προϊόντα Augustinus Bader για τη φροντίδα του δέρματος και των μαλλιών.

Με ισχυρές βιταμίνες, λιπίδια και συγκεκριμένα πεπτίδια υψηλής απόδοσης, το TFC8® μεταφέρει ένα πλήθος βασικών θρεπτικών συστατικών στην καρδιά των κυττάρων συμβάλλοντας στην ανανέωσή τους, καταπολεμώντας τα σημάδια γήρανσης και τη φθορά και διασφαλίζοντας την καλύτερη υγεία του δέρματος και των μαλλιών.

Φυσική σύνθεση. Με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Το The Rich Shampoo και το The Rich Conditioner είναι κατάλληλα για κάθε τύπο μαλλιών, καθώς διαθέτουν vegan σύνθεση χωρίς συνθετικό άρωμα. Τα προϊόντα φροντίδας των μαλλιών Augustinus Bader περιέχουν στη σύνθεσή τους εξαιρετικά αποτελεσματικά φυτικά στοιχεία βιώσιμης προέλευσης και βιολογικά τροποποιημένα φυσικά δραστικά συστατικά, όταν είναι δυνατό, προκειμένου να μειώνεται ο αντίκτυπος στο περιβάλλον.

Το The Rich Shampoo περιέχεται σε ανακυκλώσιμη φιάλη από ζαχαροκάλαμο. Το χάρτινο κουτί, το εσωτερικό ένθετο της συσκευασίας και το φυλλάδιο είναι 100% ανακυκλώσιμα. Το εσωτερικό ένθετο του κουτιού έχει πιστοποίηση FSC. Το The Rich Conditioner περιέχεται σε συσκευασία δημιουργημένη κατά 94% από ζαχαροκάλαμο. Το χάρτινο κουτί έχει πιστοποίηση FSC. Το εσωτερικό ένθετο της συσκευασίας και το φυλλάδιο είναι 100% ανακυκλώσιμα.