Η Estée Lauder ανακοινώνει τη νέα καινοτομία Skin Longevity, Τη Νέα Εποχή της Ομορφιάς

Η Estée Lauder ενισχύει την ηγετική της θέση στην επιστήμη skin longevity και στην αναστροφή της γήρανσης

Η Estée Lauder ανακοινώνει τη νέα πλατφόρμα Skin Longevity, βασισμένη σε 15 χρόνια εξειδίκευσης στην πρωτοποριακή έρευνα για το skin longevity. Με μία νέα καινοτομία προϊόντος, βασισμένη στην πρωτοποριακή τεχνολογία για την αναστροφή της γήρανσης, η Estée Lauder οδηγεί τη νέα εποχή στην επιστημονικά καθοδηγούμενη πολυτελή περιποίηση της επιδερμίδας.

Για να ενισχύσει το κύρος της στην επιστήμη skin longevity, η Estée Lauder ανακοινώνει τη δημιουργία του longevity collective, που απαρτίζεται από ειδικούς σε διαφορετικούς κλάδους, για να εκπαιδεύσει και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την περιποίηση της επιδερμίδας και τον τρόπο ζωής τους, επαναπροσδιορίζοντας τη συζήτηση από την αντιγήρανση στην ορατή αναστροφή γήρανσης. Η Estée Lauder ανακοινώνει επίσης την υποστήριξή της προς το Stanford Center για την επιστήμη Longevity και στο νέο του Πρόγραμμα Αισθητικής & Πολιτισμού, το έργο του οποίου θα περιλαμβάνει έρευνα που θα αξιολογεί την αντίληψη των καταναλωτών για τη μακροβιότητα και τη ζωτικότητα.

«Η Estée Lauder βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της πρωτοποριακής επιστήμης της επιδερμίδας», είπε ο Justin Boxford, Global Brand President, Estée Lauder. «Το Longevity είναι ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα κινήματα στη βιομηχανία ομορφιάς και ευεξίας, με το ενδιαφέρον καταναλωτών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, να βρίσκεται στο απόγειο, για το biohacking και τις πρακτικές για την αναστροφή γήρανσης. Η Estée Lauder είναι πρωτοπόρος στην έρευνα skin longevity για περισσότερα από 15 χρόνια και διαθέτουμε ήδη την αποδεδειγμένη τεχνολογία για την αποκάλυψη της ορατής αναστροφής γήρανσης. Είναι μία πραγματικά κομβική στιγμή για την Estée Lauder που θα αλλάξει τον κλάδο, μεταβάλλοντας όσα γνωρίζουμε για τη γήρανση της επιδερμίδας και επαναπροσδιορίζοντας την περιποίηση της επιδερμίδας για το μέλλον».

Αποκλειστική και Κατοχυρωμένη με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Τεχνολογία SIRTIVITY-LP™ για να Αποκαλύψει την Ορατή Αναστροφή Γήρανσης.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Estée Lauder μελετά το ρόλο των σιρτουινών στην επιδερμίδα συγκεντρώνοντας 29 κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες παγκοσμίως και παρουσιάζοντας σε περισσότερα από 20 επιστημονικά συνέδρια. Σήμερα, η Estée Lauder αποκάλυψε την πιο πρόσφατη έρευνα στην επιστήμη skin longevity στους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματολογίας, ένα από τα μεγαλύτερα και έγκριτα διεθνή συνέδρια Δερματολογίας, που πραγματοποιείται μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Μέσω της πρωτοποριακής της έρευνας, η Estée Lauder κατάφερε να εξελίξει την κατανόηση της βιολογίας στη γήρανση της επιδερμίδας, αναπτύσσοντας την αποκλειστική της και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SIRTIVITY-LP™, η οποία αποδεδειγμένα όχι μόνο επιβραδύνει αλλά βοηθά στην ορατή αναστροφή γήρανσης της επιδερμίδας.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Estée Lauder παρουσίασε τη νέα της καινοτομία, τη νέα Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Crème, με SIRTIVITY-LP™ που αποκαλύπτει ορατή αναστροφή γήρανσης σε μόλις 14 μέρες.

Συνεργασία με το Stanford Center για την επιστήμη Longevity

Στηριζόμενη στη δέσμευση για προώθηση της έρευνας longevity, η Estée Lauder ανακοινώνει την υποστήριξή της στο Stanford Center για την επιστήμη Longevity, ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στο Stanford University.

Ως εναρκτήριος υποστηρικτής του νέου Προγράμματος Αισθητικής & Πολιτισμού του Stanford Center για την επιστήμη Longevity, η Estée Lauder δεσμεύεται με μία πρώτη τριετή χρηματοδότηση για ερευνητικές δραστηριότητες ευρέος φάσματος, συμπεριλαμβανομένων και υποτροφιών για μεταδιδακτορικούς φοιτητές με θέμα το New Map of Life και άλλων ερευνών για την προώθηση της κατανόησης της αντίληψης σχετικά με τη μακροβιότητα και τη ζωτικότητα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Stanford Center για την επιστήμη Longevity, έναν ηγέτη με κύρος που προάγει την έρευνα για το longevity», είπε ο Boxford. «Μέσω της υποστήριξης του νέου τους Προγράμματος Αισθητικής & Πολιτισμού, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων η οποία θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε το μέλλον της αισθητικής και να επεκτείνουμε ποιοτικά την υγεία της επιδερμίδας».

Το Stanford Center για την επιστήμη Longevity στοχεύει στην επιτάχυνση και εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων, τεχνολογικών εξελίξεων, πρακτικών συμπεριφοράς και κοινωνικών προτύπων για μία εκατονταετή ζωή υγιή και με ποιότητα.

«Γνωρίζουμε ότι το να γερνάμε όμορφα, σημαίνει και να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας. Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν εστιάσει στη σύνδεση μεταξύ εμφάνισης και ευεξίας», είπε η Laura L. Carstensen, Ph.D., Professor of Psychology, o Fairleigh S. Dύνickinson Jr. Professor in Public Policy και Director του Stanford Center για την επιστήμη Longevity. «Το αυξημένο προσδόκιμο ζωής προσφέρει την ευκαιρία να κατανοήσουμε βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν υποκειμενικά τη ζωτικότητα και επικοινωνούν αυτή την εμπειρία στους άλλους. Πιστεύουμε ότι η επιδερμίδα, ως το μεγαλύτερο όργανο, παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση αυτής της ζωτικότητας. Με την υποστήριξη της Estée Lauder, προσβλέπουμε σε περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η φυσική όψη και ορατή υγεία της επιδερμίδας επηρεάζουν την αντίληψη για τη γήρανση».

Estée Lauder Longevity Collective

Η Estée Lauder παρουσιάζει επίσης την έναρξη του πρώτου Longevity Collective, μίας επίλεκτης ομάδας αξιόλογων ειδικών και παγκοσμίως πρωτοπόρων για την επιστήμη Longevity και τρόπου ζωής.

Από τον Ιανουάριο του 2024, το Longevity Collective λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Estée Lauder, προσφέροντας τις πιο πρόσφατες γνώσεις, ερευνητικά ευρήματα και πόρους, για ενημέρωση της Estée Lauder στη συνεχή προσέγγισή της στην έρευνα skin longevity. Τα μέλη του θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συνεργασίες με μέσα ενημέρωσης και δημιουργούς περιεχομένου καθώς και σε συντακτικό περιεχόμενο του νέου online hub της Estée Lauder. Tο Longevity Collective θα δώσει τη δυνατότητα στην Estée Lauder να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει τη συζήτηση γύρω από τη μακροβιότητα συγκριτικά με τη μακροζωία και την ποιότητα στη γήρανση.

Μαζί με την επικεφαλής επιστήμονα της Estée Lauder, Dr. Nadine Pernodet, Senior Vice President, Bioscience, Global R&D, το Longevity Collective περιλαμβάνει μακροχρόνιους συνεργάτες της Estée Lauder, Dr. Danica Chen, Professor, Metabolic Biology, University of California Berkeley, Jennifer Garrison, Ph.D., Assistant Professor, Buck Institute for Research

on Aging & Co-Founder & Director, Global Consortium for Reproductive Longevity & Equality, Dr. Mark Lachs, Irene και Roy Psaty Distinguished Professor of Medicine & Co-Director for the Center of Aging Research & Clinical Care at Weill Cornell Medicine; Dr. Zakia Rahman, Clinical Professor of Dermatology, Stanford University School of Medicine; Serena Liang Jing, New Map of Life Fellow, Stanford Center on Longevity and Michael Clinton, Founder & CEO, ROAR Forward. Επιπλέον, η επί σειρά ετών Global Brand Ambassador της Estée Lauder, Carolyn Murphy, θα αποτελεί μέλος του Longevity Collective και θα μοιράζεται τις γνώσεις της στην ομορφιά, την ευεξία και τον τρόπο ζωής της. Έχοντας συνεργαστεί με την Estée Lauder για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Murphy είναι μία από τις μακροβιότερες πρέσβειρες στον κλάδο της ομορφιάς.

Η Aerin Lauder, ιδρύτρια και Creative Director της AERIN, καθώς και Style & Design Director της Estée Lauder ReNutriv, είπε: "Η γιαγιά μου, η Estée, ήταν πρωτοπόρος. Ήταν μπροστά από την εποχή της και άλλαξε την οπτική με την οποία σκεφτόμαστε τη γήρανση, την αυτοπεποίθηση και την ομορφιά. Σήμερα, η Estée Lauder συνεχίζει να ενσαρκώνει το πρωτοπόρο πνεύμα της και νομίζω ότι θα ήταν απίστευτα ενθουσιασμένη να δει την ομώνυμη μάρκα της να ηγείται του νέου κινήματος skin longevity και να εμπνέει τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να ζουν ποιοτικά σε κάθε ηλικία".