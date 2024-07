Ο οίκος Giorgio Armani beauty υποδέχεται το καλοκαίρι με το Armani Mare

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, ο οίκος Giorgio Armani beauty διοργάνωσε το απόλυτο καλοκαιρινό all day event, για να γιορτάσει το καλοκαίρι. Το Armani Mare υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους του δίπλα στη θάλασσα και χάρισε μια ημέρα γεμάτη εμπειρίες

Το Armani Mare αποτελεί θεσμό για τον Armani beauty και κάθε χρόνο προσκαλεί τους φίλους αλλά και το κοινό του οίκου να απολαύσουν το φως και τη laidback διάθεση του καλοκαιριού. Το The Royal Beach Vouliagmeni Club, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, «ντύθηκε» στα χρώματα του Armani Mare και μεταμορφώθηκε σε έναν summer chic all day beauty προορισμό, που έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να ανακαλύψουν τον κόσμο του Armani beauty.

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα private lunch που διοργάνωσε η ομάδα του οίκου Armani beauty για εκπροσώπους των σημαντικότερων έντυπων και ψηφιακών τίτλων της χώρας αλλά και τις μεγαλύτερες συνεργασίες του στους βασικούς του άξονες, το άρωμα και το μακιγιάζ.

Το Armani Mare beauty pop up προσέφερε μία πλήρη εμπειρία μακιγιάζ, αφιερωμένη στο iconic Armani Glow look αλλά και στις καλοκαιρινές makeup τάσεις που κατακλύζουν τα social media. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα αλλά και να αφεθούν στα χέρια των ειδικών του οίκου και να απολαύσουν μια personalized εμπειρία μακιγιάζ, για να αναδείξουν την πιο glowing πλευρά του εαυτού τους.

Στο επίκεντρο των makeup looks βρέθηκε το πρόσφατο λανσάρισμα με την υπογραφή του Armani beauty, το viral lip gloss PRISMA GLASS αλλά και άλλα προϊόντα του οίκου, όπως το εμβληματικό LUMINOUS SILK FOUNDATION, το εξαιρετικά επίκαιρο LUMINOUS SILK CREAMY BRONZING POWDER και το νέο liquid blush, που έχει ενθουσιάσει τη Gen-Z, το LUMINOUS SILK CHEEK TINT. Παράλληλα στον ίδιο χώρο σημαντική θέση κατείχαν και τα αρώματα-pillars του Armani beauty, MY WAY και ACQUA DI GIO, που είναι συνυφασμένα με το καλοκαίρι και την ανέμελη διάθεση των ημερών.

Επιλεγμένες beauty editors και creators-συνεργάτιδες του οίκου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και ένα private yoga session, υπό την καθοδήγηση της έμπειρης yoga instructor Βίβιαν Μαρίνου, η οποία επιμελήθηκε ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την ημέρα. Τους προσκεκλημένους περίμενε και μία μοναδική έκπληξη. Ο καλλιτέχνης Μάνος Κτενιαδάκης ετοίμασε ένα έργο τέχνης στην άμμο, που δεν ήταν άλλο από το λογότυπο GA, το οποίο δημιουργήθηκε μπροστά στο κοινό την ώρα του event. Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα beach party, που πλαισιώθηκε από το uplifting set του DJ Solit και τα ευφάνταστα γευστικά cocktails που επιμελήθηκε η ομάδα της τεκίλα Jose Cuervo και του τζιν Hendrick’s, που αποτελούν πρωταγωνιστές του fine drinking.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν συνεργάτες του οίκου, makeup artists, influencers, beauty editors, celebrities μεταξύ των οποίων οι: Βίκυ Καγιά, Δανάη Παππά, Ντόρα Μακρυγιάννη, Σουζάνα Κεγγίτση, Ελίνα Καλιτζάκη, Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, Άννα και Τέα Πρέλεβις, Φωτεινή Πετρογιάννη, Χριστιάνα Μπέτα και πολλοί άλλοι.