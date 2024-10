Το premium Ελληνικό skincare brand που έχει αγαπηθεί από γυναίκες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ, την Τουρκία και την Ελλάδα

Η ιστορία της Aenaon° ξεκίνησε πριν τρία χρόνια στο Διεθνές Συνέδριο Δερματολογίας και Αισθητικής στο Abu Dhabi (AIDA), όπου η Εύα Τσαντή, Χημικός MSc και δημιουργός του brand, μετά από 12 χρόνια αδιάκοπης έρευνας παρουσίασε για πρώτη φορά την ανακάλυψή της πάνω στην τεχνολογία της «βιομεταφοράς» ενεργών συστατικών, εντυπωσιάζοντας το διεθνές επιστημονικό κοινό.

Πλέον, σε μόλις τρία χρόνια πορείας, η Aenaon° έχει καταφέρει να επεκταθεί στις αγορές της Ασίας και να γίνει το αγαπημένο μυστικό ομορφιάς πολλών γυναικών.

Ξεκινώντας με αφετηρία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί εμπιστεύτηκαν την Aenaon°, κατάφερε να επεκταθεί ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, έχοντας εξασφαλίσει πλέον την παρουσία του brand σε Ιορδανία, Κατάρ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Τουρκία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ, το brand διατηρεί το δικό του corner στο πολυτελές εμπορικό κέντρο Gold Apple.

Καταξιωμένοι Δερματολόγοι συνιστούν την Aenaon°

Με τη συμβολή κορυφαίων δερματολόγων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως η Δρ. Suzana Borba Roncaglia και ο Δρ. Mohamed Tawfeeq, τα προϊόντα της Aenaon° ενσωματώθηκαν σε θεραπείες αισθητικής δερματολογίας, καθιερώνοντάς το brand ως κορυφαία επιλογή στην περιποίηση της επιδερμίδας.

Δρ. Suzana Borba Roncaglia: «Η Aenaon° είναι ο τέλειος συνδυασμός επιστήμης και υψηλής ποιότητας skincare προϊόντων. Τα χρησιμοποιώ κι εγώ και τα συνιστώ ανεπιφύλακτα»

Η Δρ. Suzana Borba Roncaglia είναι κάτοχος του Certificate of Specialist Dermatologist και είναι ενεργό μέλος της Brazilian Society of Dermatology, της American Academy of Dermatology και της Emirates Dermatology Society. Εργάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία 10 χρόνια, τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Άμπου Ντάμπι, διατηρώντας τη δική της κλινική B.SK Medical Center.

Δρ. Mohamed Tawfeeq «Εμπιστεύομαι την Aenaon° γιατί παρέχει πάντα τα καλύτερα στους ασθενείς μου και έχω δει φανταστικά αποτελέσματα».

Ο Δρ. Mohamed Tawfeeq με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε όλους τους τομείς της ιατρικής κι έχοντας επιτελέσει για 13 χρόνια Επικεφαλής του Δερματολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Tamooz στο Ιράκ, εργάζεται από το 2006 σε ιδιωτικά ιατρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Aenaon°, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των δερματολόγων, συνεχίζει να ενδυναμώνει την παρουσία της διεθνώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες της ποιότητας και της επιστημονικής έρευνας.

Ένα premium skincare brand που επενδύει στην επιστήμη και την καινοτομία

Η Aenaon° γεννήθηκε με έναν ισχυρό σκοπό: τη δημιουργία μίας σειράς καλλυντικών προϊόντων που συνδυάζει άμεσα ορατά κλινικά αποτελέσματα και ένα μοναδικό ‘sensorial experience’ χωρίς τη χρήση skin aggressive συστατικών. Η εταιρεία επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη για να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας, προσεγγίζοντας την ομορφιά με ακρίβεια και σεβασμό στη λεπτομέρεια.

Τα προϊόντα της Aenaon°

Στο πορτοφόλιο της Aenaon° περιλαμβάνονται κρέμες προσώπου, serum ενυδάτωσης και αντιγήρνασης, ξηρά έλαια και κρέμα σώματος και ένα diffuser με το signature άρωμα του brand. Τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας Aenaon° είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι επιδιορθώνουν, αναδομούν και βελτιώνουν την ποιότητα της επιδερμίδας, αξιοποιώντας τη δύναμη καθενός από τα προσεκτικά επιλεγμένα φυσικά συστατικά που εμπεριέχονται στη σύνθεσή τους.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία των προϊόντων, τους επιτρέπει να διεισδύουν ακόμη πιο βαθιά στις στιβάδες της επιδερμίδας, προσφέροντας στο δέρμα ό,τι χρειάζεται σε κυτταρικό επίπεδο και όχι απλώς επιφανειακά. Αυτή η προσέγγιση ξεχωρίζει την Aenaon° εξασφαλίζοντας μέγιστη αποτελεσματικότητα για την επιδερμίδα.

