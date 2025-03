Don't call it love: Η νέα καμπάνια δράσης Abuse is not love από τον οίκο YSL Beauty, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μέσα από αυτήν την καμπάνια, η YSL Beauty αποκαλύπτει τα κρυμμένα σημάδια μιας κακοποιητικής συντροφικής σχέσης, σε ένα φαινομενικά ονειρικό ειδύλλιο που εκτυλίσσεται στο Παρίσι και μας καλεί σε δράση για να αλλάξουμε τα τοξικά πρότυπα στις σχέσεις και να δημιουργήσουμε νέα, υγιή πρότυπα αγάπης.

Μια στις τρεις γυναίκες: ο αγώνας κατά της συντροφικής βίας είναι πιο σημαντικός και επίκαιρος από ποτέ.

Η συντροφική βία (IPV) αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή βίας κατά των γυναικών, επηρεάζοντας περίπου 736 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως1. Πολύ συχνά, η κακοποιητική συμπεριφορά παρουσιάζεται ως αγάπη και είναι γεγονός πως μία στις τρεις γυναίκες βιώνει συντροφική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της, με τις νεαρές ηλικίες να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.



Από το 2020, η YSL Beauty συμβάλλει στην αλλαγή αυτής της πραγματικότητας, με το πρόγραμμα Abuse Is Not Love. Έχοντας δωρίσει πάνω από 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε τοπικές ΜΚΟ και έχοντας εκπαιδεύσει ή υποστηρίξει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω από 25 χώρες, το πρόγραμμα έχει συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση των νέων για τη συντροφική βία και στην ενδυνάμωση τοπικών οργανώσεων σε όλον τον κόσμο.



Φανερώνοντας τα κρυφά μηνύματα: μια ματιά στη νέα καμπάνια της YSL Beauty



Μέσα από τη νέα της καμπάνια, η YSL Beauty ανατρέπει έξυπνα τους διαχρονικούς και καθιερωμένους κώδικες της διαφήμισης πολυτελών προϊόντων. Παρουσιάζοντας έναν φαινομενικά ειδυλλιακό και κομψό παριζιάνικο έρωτα, η καμπάνια ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά από όμορφα σκηνοθετημένες σκηνές: ένα λαμπερό πάρτι, μια εκ πρώτης όψεως ρομαντική βόλτα, στιγμές οικειότητας.



Εκείνη – μια όμορφη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, σαγηνευτική νεαρή γυναίκα. Εκείνος – ένας ελκυστικός νεαρός άντρας, που αποπνέει μια σκοτεινή και μυστηριώδη γοητεία. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή ενός κομψού ζευγαριού. Όμως, καθώς η ιστορία εξελίσσεται, μια έντονη ανησυχία και κάποιες άβολες καταστάσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στον θεατή. Μέσα στις φαινομενικά ρομαντικές σκηνές, τα σημάδια της κακοποίησης κάνουν την εμφάνισή τους διακριτικά, σχεδόν αόρατα. Οι θεατές παρασύρονται στην αφήγηση, αρχικά γοητευμένοι από τον ρομαντισμό, ενώ στη συνέχεια ένα αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας τους διαπερνά.



Η αφήγηση διακόπτεται απότομα, θέτοντας ένα δυνατό ερώτημα: "Εντοπίσατε σημάδια κακοποίησης σε αυτήν την ταινία;". Στη συνέχεια, η αφήγηση γυρίζει πίσω, αποκαλύπτοντας τα σημεία που φανερώνουν κακοποιητική συμπεριφορά σε κάθε σκηνή και ήταν εκεί εξ’ αρχής, κρυμμένα σε κοινή θέα. Η καμπάνια μας εκπαιδεύει ενεργά να εξετάζουμε πιο προσεκτικά συμπεριφορές που θεωρούνται φυσιολογικές στις σχέσεις μας, αλλά μπορεί να αποτελούν προάγγελους σωματικής, σεξουαλικής ή συναισθηματικής βίας.

Τέλος, η ταινία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συντροφική βία, ενθαρρύνοντας τους θεατές να μάθουν περισσότερα και να αναζητήσουν υποστήριξη εάν χρειάζονται.



Με την καμπάνια Don't Call It Love, η YSL Beauty θέλει να κανονικοποιήσει τη συζήτηση για τις υγιείς και μη υγιείς σχέσεις. Μέσω αυτού του διαλόγου, ο οίκος ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης και να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.

Βάζοντας τέλος στη σιωπή: ενδυναμώνοντας το κοινό να αναγνωρίσει τα σημάδια της κακοποίησης



Είτε σωματική, είτε σεξουαλική, είτε ψυχολογική, είτε οικονομική, η κακοποίηση είναι κακοποίηση. Εννέα βασικές κατηγορίες προειδοποιητικών σημαδιών, από την παρενόχληση και τη ζήλια έως την απομόνωση, τον εκβιασμό και τον εκφοβισμό, μπορούν να μας βοηθήσουν να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε.



Το πρόγραμμα Abuse Is Not Love, σε συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ, υλοποιεί εκστρατείες ευρείας κλίμακας για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια της συντροφικής

βίας.



Μέσω της δράσης, η YSL Beauty βοηθάει στην πρόληψη της συντροφικής βίας, ενδυναμώνοντας το κοινό να αναγνωρίζει τα σημάδια της κακοποίησης πριν αυτή κλιμακωθεί. Αποστιγματοποιώντας το φαινόμενο και δίνοντας στους επιζώντες τα εργαλεία να μοιραστούν την ιστορία τους, η δράση Abuse Is Not Love φροντίζει ώστε οι πληροφορίες και τα προειδοποιητικά σημάδια να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους, τόσο σε όσους χρειάζονται βοήθεια όσο και σε όσους θέλουν να βοηθήσουν.



Μια παγκόσμια κινητοποίηση για ένα μέλλον χωρίς κακοποίηση



Η απεικόνιση τοξικών σχέσεων στα μέσα συχνά αλλοιώνει την αντίληψη των νέων για τις υγιείς σχέσεις, ρομαντικοποιώντας, υποβαθμίζοντας ή και εξιδανικεύοντας κακοποιητικές συμπεριφορές. Από την έναρξη της δράσης Abuse Is Not Love, η YSL Beauty εκπαιδεύει τους νέους σχετικά με τα προειδοποιητικά σημάδια της κακοποίησης, ενδυναμώνοντάς τους να χτίσουν υγιείς σχέσεις και να αποτρέψουν την συντροφική βία. Με αυτή τη νέα καμπάνια, ο οίκος στοχεύει να συμβάλει σε μια συλλογική προσπάθεια για την προώθηση πιο υγιών απεικονίσεων των σχέσεων. Στόχος: να σπάσει ο κύκλος της βίας, να καταρριφθούν τα τοξικά στερεότυπα που διαιωνίζουν τη συντροφική βία

και να αντικατασταθούν με υγιείς κανόνες σχέσεων.

Η ταινία Don't Call It Love αποτελεί ορόσημο στον αγώνα της YSL Beauty κατά της συντροφικής βίας.



Ο οίκος δεσμεύεται να ενδυναμώσει άτομα και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ώστε να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν τη βία από σύντροφο, αποστιγματοποιώντας το φαινόμενο και παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους μέσω του εκπαιδευτικού της προγράμματος και των τοπικών εταίρων – ΜΚΟ. Δεν πρόκειται απλώς για μια ταινία. Πρόκειται για μια παγκόσμια έκκληση για δράση, για να ξαναγραφτεί η ιστορία και να μπει ένα τέλος στη ρομαντικοποίηση της κακοποίησης.

Επειδή η κακοποίηση δε θα είναι ποτέ αγάπη. Και η YSL Beauty έχει δεσμευτεί στον αγώνα κατά της συντροφικής

βίας.



Σχετικά με τους δημιουργούς της νέας καμπάνιας

Το όραμα της καμπάνιας υλοποιήθηκε από μια ομάδα εξαιρετικών δημιουργικών ταλέντων:



• Léa Ceheivi: Βραβευμένη Γαλλίδα σκηνοθέτης, γνωστή για τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους μουσικούς Justice, καθώς και με πολυτελείς μάρκες.

• Nicolas Loir: Αναγνωρισμένος διευθυντής φωτογραφίας, γνωστός για την δουλειά του στη μουσική βιομηχανία, συνεργάτης του μουσικού ντουέτου The Blaze αλλά και πολλών πολυτελών μαρκών.

• Δρ. Sara Kuburic: Επικεφαλής σύμβουλος παραγωγής ταινιών και παγκοσμίως εξειδικευμένη ψυχοθεραπεύτρια, ευρέως γνωστή ως η Millennial Therapist.



Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της παραγωγής της καμπάνιας, η YSL Beauty συνεργάστηκε με μακροχρόνιους

εταίρους – ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες όπως η En Avant Toute(s), η It's On Us, και η Δρ. Beth Livingston, ερευνήτρια

σε θέματα φύλου και σχέσεων.



«Στην YSL Beauty, πιστεύουμε πως η δύναμη της ομορφιάς οδηγεί στη θετική αλλαγή. Η δράση Abuse Is Not Love είναι μια δέσμευση στις αξίες μας. Η νέα καμπάνια Don’t Call It Love είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για την εκπαίδευση πάνω στην αναγνώριση των σημαδιών κακοποίησης. Η συνειδητοποίηση ότι η κακοποίηση συχνά συνοδεύεται από προειδοποιητικά σημάδια και μπορεί να λάβει πολλές μορφές είναι κρίσιμη για την πρόληψη του φαινομένου. Φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δε λανσάρουμε απλώς μια νέα καμπάνια. Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας.» Stephan BEZY, Διεθνής Διευθυντής της YSL Beauty



«Ως κορυφαίος διεθνής οίκος ομορφιάς, έχουμε την ευθύνη να παίρνουμε έμπρακτα θέση, όχι μόνο να αντανακλούμε την κουλτούρα αλλά και να τη διαμορφώνουμε ενεργά. Με τη δράση Abuse Is Not Love, αμφισβητούμε τοξικές αφηγήσεις με στόχο να αλλάξουμε την αντίληψη για τις κακοποιητικές σχέσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα αλλαγής που εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές διαφημιστικές καμπάνιες και να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα.»

Manon ERGIN, Διευθύντρια Παγκόσμιας Επικοινωνίας και Εικόνας της YSL Beauty



«Η δέσμευση της YSL Beauty για την πρόληψη της συντροφικής βίας ξεπερνά κατά πολύ μια τυπική συνεργασία του οίκου. Από το 2020, η υποστήριξή τους ήταν καθοριστική για την επέκταση του έργου μας και την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής σημασίας υποστήριξης μέσω chat.



Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δέσμευση της YSL Beauty για έμπρακτη δράση, η οποία αντανακλά μια ολιστική προσέγγιση και ένα κοινό σύστημα αξιών στην αντιμετώπιση της συντροφικής βίας. Η δέσμευσή τους εκτείνεται πέρα από τη χρηματοδότηση. Η συμβουλευτική μας συνεργασία με την YSL Beauty σε αυτή τη νέα καμπάνια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Πιστεύω ότι αυτή η ταινία έχει πραγματικά τη δυνατότητα να προσεγγίσει εκατομμύρια ανθρώπους και να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στη ζωή όσων επηρεάζονται από τη συντροφική βία. Είναι μια απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας και της σημασίας της

συνένωσης δυνάμεων για τη δημιουργία ενός μέλλοντος χωρίς βία.»

Ynaée BENABEN, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Avant Toute(s), της συνεργαζόμενης ΜΚΟ για το πρόγραμμα

Abuse Is Not Love στη Γαλλία



«Η συντροφική βία συχνά παρερμηνεύεται, υποβαθμίζεται ή αγνοείται εντελώς. Η καμπάνια Don't Call It Love αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας τους ανεπαίσθητους, ύπουλους τρόπους με τους οποίους εδραιώνεται η κακοποίηση – μέσα από εικόνες και σενάρια που έχουν βαθιά απήχηση. Η καμπάνια αντιμετωπίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης έχουν θολώσει τα όρια μεταξύ αγάπης και κακοποίησης, αποκαλύπτοντας την καταστροφική πραγματικότητα πίσω από αυτό που έχουμε μάθει να ρομαντικοποιούμε. Ως ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας, με παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το ζήτημα, διαπιστώνω ότι χρειαζόμαστε συνεχώς συζητήσεις που αμφισβητούν τις επιβλαβείς αφηγήσεις και ενδυναμώνουν την πραγματική αλλαγή – ακριβώς αυτό που κάνει η συγκεκριμένη καμπάνια. Έχοντας συμμετάσχει από την αρχή, έχω δει από πρώτο χέρι πόσο προσεκτική και αφοσιωμένη ήταν η ομάδα της YSL Beauty στη δημιουργία ενός αυθεντικού και ουσιαστικού μηνύματος. Αυτό το έργο δεν αρκείται στην ευαισθητοποίηση – έχει τη δύναμη να δημιουργήσει ουσιαστική, παγκόσμια αλλαγή.» Δρ. Sara KUBURIC, Επικεφαλής Σύμβουλος Παραγωγής Ταινιών και Διδάκτωρ Ψυχοθεραπείας