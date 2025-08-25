Η SkinCeuticals παρουσιάζει τον Ορό A.G.E. Interrupter Ultra Serum: Επαναστατική ανόρθωση και σύσφιξη με διπλή πατέντα

Η SkinCeuticals, πρωτοπόρος στην επιστήμη της δερματολογικής περιποίησης και γνωστή για τις κλινικά αποδεδειγμένες συνθέσεις της, ανακοινώνει με ενθουσιασμό την κυκλοφορία του ΝΕΟΥ ορού αντιγήρανσης A.G.E. Interrupter Ultra Serum. Αυτός ο προηγμένος ορός αντιπροσωπεύει την επιτομή της καινοτομίας στην καταπολέμηση των ορατών σημαδιών γήρανσης, προσφέροντας εντυπωσιακή ανόρθωση και σύσφιξη στις 4 βασικές περιοχές του προσώπου και του λαιμού

Καθώς ο χρόνος περνά, η επιδερμίδα χάνει σταδιακά την ελαστικότητά της, κυρίως λόγω της μείωσης της ποσότητας και της υποβάθμισης της ποιότητας του κολλαγόνου, της βασικής δομικής πρωτεΐνης του δέρματος που εξασφαλίζει τη στήριξη και την ανθεκτικότητά του. Η χρονολογική γήρανση, η γλυκοζυλίωση και οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, το κάπνισμα και η διατροφή, επιταχύνουν την απώλεια κολλαγόνου, οδηγώντας σε χαλάρωση, απώλεια όγκου και ρυτίδες.

Το A.G.E. Interrupter Ultra Serum έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτά τα σύνθετα προβλήματα, επαναφέροντας τη νεανική όψη και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Η σύνθεση του ορού είναι κατοχυρωμένη με δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υπογραμμίζοντας την αποκλειστική και καινοτόμο προσέγγιση της SkinCeuticals.

Κλινικά Αποδεδειγμένα Αποτελέσματα:

Η κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 76 γυναίκες, για διάστημα 12 εβδομάδων χρήσης, κατέδειξε:

• +18% ορατή ανόρθωση(μεταξύ του κορυφαίου 33,3% των ατόμων).

• -27% μείωση των ρυτίδων.

• +7,6% βελτίωση της ανόρθωσης στο σύνολο των συμμετεχόντων.

Ο ορός έχει εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα ανόρθωσης και σύσφιξης και στις 4 βασικές περιοχές του προσώπου και του λαιμού:

• Μέτωπο: +7,6% βελτίωση.

• Ζυγωματικά: +8,5% βελτίωση.

• Περίγραμμα προσώπου: +4,5% βελτίωση.

• Λαιμός: +11,2% βελτίωση.



Το A.G.E. Interrupter Ultra Serum είναι η ιδανική λύση για όσους επιθυμούν να στοχεύσουν στη χαλάρωση και τις ρυτίδες, προσφέροντας ορατή ανόρθωση και σύσφιξη. Παράλληλα, είναι ιατρικά δοκιμασμένος για χρήση σε συνδυασμό με θεραπείες υπερήχων, καθιστώντας τον ιδανικό για όσους έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε τέτοιου είδους αισθητικές διαδικασίες, ενώ αποτελεί και μια εξαιρετική μη επεμβατική εναλλακτική.

Ο πυρήνας της αποτελεσματικότητας του SkinCeuticals A.G.E. Interrupter Ultra Serum βρίσκεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία Flavo-Proxylane, μια μοναδική σύνθεση κατοχυρωμένη με διπλή πατέντα, που δρα σε πολλαπλά επίπεδα για την ενίσχυση του κολλαγόνου σε βάθος και την προστασία από τη γλυκοζυλίωση.





Η τεχνολογία Flavo-Proxylane περιλαμβάνει:

• 30% Proxylane™: Ένα ισχυρό μόριο που ενισχύει το δομικό κολλαγόνο και τις γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs), τα οποία συμβάλλουν στον όγκο και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας.

• 4,6% Φλαβονοειδή Άγριων Φρούτων (εκχύλισμα μύρτιλλου και ροδιού): Αναστέλλουν τις βλάβες που προκαλούνται από τη γλυκοζυλίωση, ενώ παράλληλα εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και ενισχύουν τους ενδογενείς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς της επιδερμίδας.

• Ραμνόζη: Διεγείρει τη σύνθεση βασικών τύπων κολλαγόνου (IV, VII, XVII) στις ανώτερες στιβάδες του δέρματος, αυξάνει το δομικό κολλαγόνο Ι, βελτιώνει την αγκύρωση του δερμοεπιδερμιδικού συνδέσμου (DEJ) και αυξάνει την ελαστικότητα και το πάχος της επιδερμίδας.

• Εκχύλισμα Gentiana Lutea: Ενισχύει τη σύνθεση του κολλαγόνου Ι και της ελαστίνης, αναστρέφει τη γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών του δέρματος, προσφέροντας αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, ενώ παράλληλα διεγείρει τη σύνθεση λιπιδίων και αυξάνει την ενυδάτωση της επιδερμίδας.



Αυτή η ισχυρή συνέργεια συστατικών καθιστά το A.G.E. Interrupter Ultra Serum μια ολοκληρωμένη λύση για ορατή ανόρθωση, σύσφιξη και βελτίωση της συνολικής ποιότητας του δέρματος. Η πολυτελής, εντυπωσιακή υφή του ορού εξασφαλίζει μια εξαιρετική εμπειρία εφαρμογής: χάρη στην βελτιστοποιημένη ισορροπία μαλακτικών, πολυμερών και φιλμογενών παραγόντων, ο ορός έχει βελτιωμένη συνάφεια με το δέρμα, ώστε να απορροφάται άμεσα και να αφήνει μια απολαυστική αίσθηση, χωρίς κολλώδη υφή.

Το A.G.E. Interrupter Ultra Serum μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα SkinCeuticals για βέλτιστα αποτελέσματα. Είναι ιδανικός για όσους επιθυμούν να καταπολεμήσουν τη γήρανση και τη χαλάρωση, ακόμη και αν δεν υποβάλλονται σε αισθητικές πράξεις ανόρθωσης ή σύσφιξης.