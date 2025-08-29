Η Tilda Swinton πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του TOM FORD Black Orchid Reserve

Μια πορεία προς το σπάνιο και το αυθεντικό. Η Tilda Swinton είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας του TOM FORD Black Orchid Reserve

«Είναι βαθιά τιμή για μένα να αποτελώ μέρος της ιστορίας του θρυλικού Black Orchid. Η μεταμόρφωση, η υπέρβαση των ορίων αποθεώνοντας το άπιαστο και μαγικό αποτελούν πάντα στοιχεία που με συγκινούν• το Black Orchid Reserve ασκεί αυτή ακριβώς τη γοητεία.» -Δήλωσε η Tilda Swinton.

Μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου, η Swinton ξεχωρίζει για την ατρόμητη καλλιτεχνική της ταυτότητα και τις μεταμορφωτικές ερμηνείες της. Βραβευμένη με Όσκαρ, BAFTA και Golden Lion για το σύνολο της καριέρας της, ανατρέπει τα όρια με κομψότητα, στοχασμό και μια οραματική προσέγγιση που διαμορφώνει τον πολιτισμό μέσα από τον κινηματογράφο, την τέχνη και την performance.





Την καμπάνια υπογράφει ο CreativeDirector του brand, Haider Ackermann, ως ένα κινηματογραφικό πορτρέτο της σπανιότητας στην πιο εντυπωσιακή μορφή της. Μέσα από τον φακό και τη σκηνοθετική ματιά των Inez και Vinoodh, η καμπάνια —που κάνει πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου— παρουσιάζει τη Tilda να εμφανίζεται σαν μια μαγνητική δύναμη της φύσης. Μια γυναίκα που αφυπνίζει τον κόσμο γύρω της με το βλέμμα, την κίνηση, τη σιωπή και τη δύναμή της. Σπάνια όπως το Black Orchid – ένα άνθος που γεννήθηκε από την αναζήτηση της τελειότητας.



Το Black Orchid, το πρώτο άρωμα TOM FORD, όταν παρουσιάστηκε το 2006 αποτέλεσε πραγματική αποκάλυψη. Σήμερα, ο οίκος παρουσιάζει το Black Orchid Reserve. Το άρωμα μας συστήνει την Ghost Orchid – ένα από τα πιο δυσεύρετα άνθη στον κόσμο – με το άρωμά της να συλλαμβάνεται μέσω της τεχνολογίας Headspace τη στιγμή που ανθίζει. Μια πολύτιμη νότα που εκπέμπει μία λευκή floral αύρα και έρχεται σε εκθαμβωτική αντίθεση με τις πλούσιες, σκοτεινές συμφωνίες και τα μπαχαρικά του Black Orchid, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του εμβληματικού αρώματος.