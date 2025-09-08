ΟΜΟΡΦΙΑ BEAUTY NEWS

MTV VMAs 2025: Τα beauty looks που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

8 Σεπτεμβρίου 2025

Getty Images
Τα MTV VMAs 2025 απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η ομορφιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην pop κουλτούρα

Στο πιο εκρηκτικό κόκκινο χαλί της χρονιάς, οι μεγαλύτεροι stars της μουσικής (και όχι μόνο) περπάτησαν με makeup looks και hairstyles που έγραψαν ιστορία. Είτε μέσα από ανατρεπτικές επιλογές γεμάτες χρώμα και ένταση, είτε μέσα από minimal στοιχεία που ανέδειξαν τη φυσική λάμψη, κάθε εμφάνιση είχε τη δική της στιγμή. Τα MTV VMAs 2025 έκαναν ξεκάθαρο πως η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια, όπως άλλωστε ούτε και η μουσική.

Τα εντυπωσιακά beauty looks

Tyla

Getty Images
Getty Images

Megan Moroney

Getty Images
Getty Images

Sabrina Carpenter

Getty Images
Getty Images

Doja Cat

Getty Images
Getty Images

Ciara

Getty Images
Getty Images

FKA Twigs

Getty Images
Getty Images
