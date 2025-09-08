MTV VMAs 2025: Τα beauty looks που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
8 Σεπτεμβρίου 2025
Τα MTV VMAs 2025 απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η ομορφιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην pop κουλτούρα
Στο πιο εκρηκτικό κόκκινο χαλί της χρονιάς, οι μεγαλύτεροι stars της μουσικής (και όχι μόνο) περπάτησαν με makeup looks και hairstyles που έγραψαν ιστορία. Είτε μέσα από ανατρεπτικές επιλογές γεμάτες χρώμα και ένταση, είτε μέσα από minimal στοιχεία που ανέδειξαν τη φυσική λάμψη, κάθε εμφάνιση είχε τη δική της στιγμή. Τα MTV VMAs 2025 έκαναν ξεκάθαρο πως η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια, όπως άλλωστε ούτε και η μουσική.
Τα εντυπωσιακά beauty looks
Tyla
Getty Images
Megan Moroney
Getty Images
Sabrina Carpenter
Getty Images
Doja Cat
Getty Images
Ciara
Getty Images
FKA Twigs
Getty Images
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.
Διαβάζονται Τώρα
- 6 έξυπνοι τρόποι για να απαντήσεις σε κάποιον όταν σε προσβάλλει, διατηρώντας την ψυχραιμία σου
- Ειδικός σε θέματα ευτυχίας του Χάρβαρντ μοιράστηκε τη no1 συμβουλή για μια εύκολη και επιτυχημένη ζωή
- Ζώδια σήμερα (7/9): Η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνει έντονη και μεταμορφωτική ενέργεια - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο