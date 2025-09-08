Τα βραβεία VMA ξεκίνησαν το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου στο UBS Arena της Νέας Υόρκης και οι εμφανίσεις των καλεσμένων εντυπωσίασαν

Η Lady Gaga ηγήθηκε των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία VMA 2025 με 12, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κατηγοριών όπως το Βίντεο της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς και το Καλύτερο Άλμπουμ ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε με την ίδια να παραλαμβάνει το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς πριν από την εμφάνισή της στο Madison Square Garden. Ο Μπρούνο Μαρς, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Lady Gaga στην επιτυχία τους «Die With a Smile», η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης συνεργασίας, την ακολούθησε με 11 υποψηφιότητες.

Ο ράπερ Busta Rhymes και ο Ricky Martin ήταν οι καλλιτέχνες που φέτος κατέκτησαν το πρώτο βραβείο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award και το πρώτο βραβείο MTV Latin Icon Award, αντίστοιχα ενώ η Μαράια Κάρεϊ κέρδισε την υψηλότερη διάκριση της βραδιάς - το βραβείο Vanguard, κατακτώντας τον τίτλο Moonman στην 35χρονη καριέρα της.

Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των βραβείων VMA 2025

Όσον αφορά όμως τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, από τη Lady Gaga στην Doja Cat, τα pop είδωλα δημιούργησαν outfits γεμάτα υπερβολή, επιλέγοντας δραματικές και αποκαλυπτικές σιλουέτες.

To κόκκινο χαλί των βραβείων VMA πάντα χαρακτηρίζονται από εκκεντρικές εμφανίσεις. Σε αντίθεση με τις εμφανίσεις των βραβείων Όσκαρ για παράδειγμα, τα VMA είναι ο ορισμός της pop culture αισθητικής.



Η Doja «άνοιξε» τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί με ένα μίνι φόρεμα Balmain με παστέλ μπλε και κίτρινο μοτίβο, με ροζ διαμαντένιες κεντημένες λεπτομέρειες κατά μήκος του ντεκολτέ και του μπροστινού μέρους, η Lady Gaga επέλεξε για τη σκηνή των VMAs φόρεσε ένα γοτθικό φόρεμα Marc Jacobs ενώ η Ariana Grande πραγματοποίησε τρεις εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Δες τις εμφανίσεις παρακάτω



Sabrina Carpenter με Valentino

Κόναν Γκρέι με Erik Charlotte



Ariana Grande μεFendi

Ariana Grande με Tamara Ralph

Ariana Grande με Steve O. Smith



Doja Cat με Balmain

Lady Gaga με Marc Jacobs