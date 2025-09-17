Τα beauty στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μόλις ολοκληρώθηκε και, αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι η ομορφιά φέτος ανέβηκε επίπεδο. Ενώ τα φώτα της δημοσιότητας συχνά μένουν στραμμένα στις πασαρέλες και στα ρούχα των σχεδιαστών, οι φετινές beauty εμφανίσεις απέδειξαν ότι η μαγεία βρίσκεται και πάνω από τους ώμους. Από το μακιγιάζ που είναι εμπνευσμένο από τη θάλασσα μέχρι τα παιχνιδιάρικα αξεσουάρ μαλλιών, η Νέα Υόρκη μάς χάρισε εικόνες με δόση φαντασίας, τόλμης και ανεμελιάς.

Old Hollywood glamour

IG @csiriano



Ο Christian Siriano μετέτρεψε το κατάστημα Macy's στην Herald Square σε ένα masterclass στυλ του παλιού Hollywood, και αυτό επεκτάθηκε και στο πρόσωπο. Σε αντίθεση με τα κυρίως ασπρόμαυρα σύνολα, οι makeup artist απέδωσαν κλασικά χολιγουντιανά στυλ μακιγιάζ με μια γεωμετρική πινελιά. Η Coco Rocha, το μοντέλο που άνοιξε την επίδειξη, είχε βελούδινη επιδερμίδα, γραφικό eyeliner και, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα, ένα εντυπωσιακό, ματ πορτοκαλοκόκκινο κραγιόν.

Sunkissed minimalism



Στο runway του Michael Kors, η απλότητα κυριάρχησε, αλλά κάθε λεπτομέρεια - από τα ζυγωματικά μέχρι τα μάτια – αντανακλούσε μια μπρονζέ λάμψη. Τόσο τα μήλα του προσώπου, όσο και τα χείλη είχαν μια ζεστή ηλιοκαμένη απόχρωση. Η επίδειξη άνοιξη/καλοκαίρι 2026 ήταν εμπνευσμένη από ερημικά τοπία και μακρινά ταξίδια, και το μακιγιάζ αποτύπωσε τέλεια αυτή την αίσθηση της λαχτάρας για περιπλάνηση.



Ghost lashes



IG @katebarton

Οι «βλεφαρίδες-φάντασμα» αποτελούν μια ξεχωριστή τάση τους τελευταίους μήνες - και η Kate Barton φάνηκε πως τις λατρεύει. Στην πασαρέλα, τα μοντέλα ήταν σχεδόν γυμνά από μακιγιάζ με το φρέσκο, δροσερό δέρμα τους να αποτυπώνει όλο το αιθέριο look.

Gothic beauty



IG @gracelingofficial

Στο show της Grace Ling, η make-up artist Diane Kendal δημιούργησε εμφανίσεις που εξέπεμπαν μια σκοτεινή, αλλά ρομαντική λάμψη με τα ζεστά smokey eyes να «απαιτούν» την απόλυτη προσοχή μας.



Mermaid Eyes



Η επίδειξη μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Anna Sui είχε τίτλο «Desert Blooms» και η Pat McGrath ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτή την αποστολή. Το makeup look συνδύαζε τον ανεμοδαρμένο ρομαντισμό με γαλάζιες βλεφαρίδες, λαμπερά μάτια στο λυκόφως και αδιάλλακτο μαξιμαλισμό.