Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Οι λεπτομέρειες στις street style εμφανίσεις που θα κυριαρχήσουν στις τάσεις

Θα τις υιοθετήσεις;

Μετά από μια εβδομάδα γεμάτη μόδα, με τα φώτα να πέφτουν επάνω σε σπουδαίους οίκους, front row καλεσμένους και ιδιαίτερα κομμάτια, οι ημέρες που μας πέρασαν είχαν μια μοναδική λάμψη και αέρα Νέας Υόρκης χάρη στην Εβδομάδα Μόδας.

Με τους οίκους να παρουσιάζουν τις συλλογές τους για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 και με την προσοχή όλων μας στραμμένη στις νέες κυκλοφορίες και τις επερχόμενες τάσεις, τώρα σειρά έχουν οι street style εμφανίσεις, οι οποίες όπως και σε κάθε Εβδομάδα Μόδας, όχι μονάχα αποτελούν έμπνευση για τις fashion lovers, αλλά είναι ικανές και να διαμορφώσουν τις τάσεις.

Αν κάτι ξεχώρισε στους δρόμους του Μανχάταν αυτό ήταν η ανεπιτήδευτη φινέτσα και η χαλαρότητα που χαρακτήριζε τις γυναίκες. Με μια δόση ΄90s και ΄00s, στην πιο σύγχρονη όμως εκδοχή όμως, οι γυναίκες της μόδας είπαν «ναι» σε καλά τσεκαρισμένες φόρμουλες και όπως όλα δείχνουν πρόκειται να κυριαρχήσουν στις τάσεις της μόδας.

Τι είδαμε στις street style εμφανίσεις της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης

Boho is classy

Τα μποέμικα κολιέ, τα κοσμήματα, τα φουλάρια και ιδίως τα μακριά μενταγιόν με σχοινί, φαίνεται πως θα είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις, τόσο του φθινοπώρου, όσο και της άνοιξης. Δίνουν έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας και δείχνουν χαλαρά και cool.

Δαντέλα

Η δαντέλα είναι ακόμη ένα στοιχείο που έχει επιστρέψει δυναμικά στις τάσεις και οι γυναίκες φαίνεται πως δεν σκοπεύουν να την ξεχάσουν σύντομα. Από see through φορέματα ή φούστες φτιαγμένες εξ ολοκλήρου από δαντέλες με πουκάμισα ή oversized μπλουζάκια και sneakers, το αγαπημένο ύφασμα των γιαγιάδων έχει γοητεύσει όχι μόνο χάρη στην κομψότητά του αλλά και χάρη στη στιλιστική αντίθεση που προσφέρει.

Print

Ό,τι έχει print είναι must have αυτό το φθινόπωρο. Με μια αγάπη στο snakeskin, το λεοπάρ και το cow print, οι γυναίκες της μόδας το ενσωματώνουν στα looks τους, ιδίως επιλέγοντας στιλάτα παπούτσια με αυτά για κάθε περίσταση και στιγμή της ημέρας.

Low rise pants

Τα ιδιαίτερα χαμηλά παντελόνια, ιδίως τα τζιν, έχουν επανέλθει στις τάσεις δημιουργόντας φρενίτιδα στις γυναίκες της μόδας. Στους δρόμους της Νέας Υόρκης είδαμε γυναίκες να επιλέγουν είτε κλασική, είτε slim γραμμή και να τα συνδυάζουν με μίνιμαλ τρόπο, με χαλαρά tank tops αλλά και με πουλόβερ και blazers.