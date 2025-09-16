Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Οι γυναίκες σχεδιάστριες πίσω από τις συλλογές που μας εντυπωσίασαν

Είναι γνωστό πως οι Νεοϋορκέζες έχουν ένα μοναδικό στιλ, μια φινέτσα και μια κομψότητα που δεν περνά σίγουρα απαρατήρητη

Και μιλώντας για σχεδιαστές με έδρα τη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, η παρατήρηση πως το ανδροκρατούμενο καθεστώς στη βιομηχανία της μόδας αρχίζει να «καταρέει» είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ολοένα και περισσότερες γυναίκες κρατούν πια το τιμόνι μεγάλων οίκων, ιδίως στην πόλη της Νέας Υόρκης, προσφέροντας στο αξεπέραστο στιλ των γυναικών και αντρών της πόλης.

Η Νέα Υόρκη η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της μόδας από τις 11 του Σεπτεμβρίου, μέσα από τις επιδείξεις και τις λαμπερές συλλογές που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, είναι η τρανή απόδειξη πως οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις έχουν πολλά να προσφέρουν.

Οίκοι μόδας που είδαμε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπως Kallmeyer και Proenza Schouler για παράδειγμα, διευθύνονται από γυναίκες αλλάζοντας τα δεδομένα με τον πιο κομψό τρόπο.

Τα γυναικεία ονόματα που ξεχωρίσαμε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Rachel Scott x Proenza Schouler

Η Σχεδιάστρια Γυναικείων Ρούχων της Χρονιάς του CFDA 2024 και νικήτρια του βραβείου Fashion Trust US Ready-to-Wear 2025, Rachel Scott, έχει γράψει ανεξίτηλο το όνομά της στη βιομηχανία της μόδας της Νέας Υόρκης. Γνωστή για τα χρώματά της και το χαρακτηριστικό της crochet, εργάστηκε πίσω από την Diotima και πια είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της Proenza Schouler, η πρώτη που κατέχει τη θέση μετά την αποχώρηση των ιδρυτών, με το καλλιτεχνικό της μέλλον να μοιάζει ιδιαίτερα πλούσιο.

Catherine Holstein x Khaite

Η Catherine Holstein ίδρυσε την Khaite το 2016 δίνοντας μια εναλλακτική στα χιλιοειπωμένα κλασικά. Με τις εκκεντρικές πινελιές της δίνει μια ξεχωριστή προοπτική σε ένα ευρύτερο τοπίο quite luxury αισθητικής, όπως έκανε και τώρα με το show της για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026.

Anna Sui x Anna Sui

Η Anna Sui, πιστή στο μποέμικο, νοσταλγικό vibe που χαρακτηρίζει τόσο εκείνη, όσο και τις συλλογές της, για ακόμη μια φορά έφερε στην πασαρέλα τα ρομαντικά της prints, τις δαντέλες και τα vintage αισθητικής κομμάτια ολοκληρώνοντας το αποτέλεσμα με ιδιαίτερα αξεσουάρ.

Daniella Kallmeyer x Kallmeyer

Η Daniella Kallmeyer, γεννημένη στη Νότια Αφρική και με έδρα τη Νέα Υόρκη, μπορεί να ξεκίνησε σχεδιάζοντας χαλαρά αλλά και κομψά ρούχα για γυναίκες στο κέντρο της πόλης αλλά η παγκόσμια απήχησή της έχει ξεπεράσει τα όρια της πόλης ενώ μάλιστα είναι υποψήφια για το βραβείο American Womenswear Designers Of The Year από τη CFDA. Είναι γνωστή για τις απαλά ντραπέ σιλουέτες της, τα στενά παντελόνια cigarette και τα εξαιρετικά άνετα πλεκτά της και σίγουρα έχουμε να περιμένουμε πολλά από εκείνη.

Veronica Leoni x Calvin Klein

Η Veronica Leoni ανέλαβε το τιμόνι στον οίκο Calvin Klein το 2024. Είχε εργαστεί σε θέσεις των οίκων Jil Sander, Celine και The Row, με όλους τους οίκους αυτούς να έχουν κάτι κοινό, τον μινιμαλισμό της δεκαετίας του '90 του Klein. Η συλλογή της Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 άλλωστε ήταν μια αντανάκλαση αυτού, γεμάτη αυτοπεποίθηση και κομψότητα.

Tory Burch x Tory Burch

Η Tory Burch αποτελεί ένα από τα σίγουρα όνομα του προγράμματος της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης με τα τελευταία χρόνια να πειραματίζεται διατηρώντας όμως τη σχεδιαστική της ταυτότητα, προσφέροντας μια μοναδική στιλιστική ποικιλία στην επόμενη γενιά γυναικών της Νέας Υόρκης. Η συλλογή της Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, εκτός των άλλων επαναπροσδιόρισε την αμερικανική αθλητική ένδυση, αντιπαραβάλλοντάς την με πινελιές ρομαντισμού, συναισθηματισμού και χειροτεχνίας.