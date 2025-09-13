Εβδομάδα Mόδας Νέας Υόρκης: Γιγάντιες πούλιες και λαμπερές γιρλάντες από τον Nicholas Aburn για την Area - Καλά Χριστούγεννα είπαμε;

Όταν η πασαρέλα γεμίζει λάμψη

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης γέμισε λάμψη και γιορτινή ενέργεια χάρη στο πρώτο show του Nicholas Aburn και τη συλλογή του για την Spring/Summer collection 2026 του οίκου Area.



Η επίδειξη θύμιζε περισσότερο γιορτινό event παρά μια απλή πασαρέλα, με τον Nicholas Aburn να δίνει μια γεύση στο κοινό για το τι πρόκειται να ακολουθήσει υπό τη δική του θητεία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του οίκου, το οποίο χωρίς καμιά αμφιβολία θα μείνει αξέχαστο.

H Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης γέμισε γιγάντιες πούλιες και λαμπερές γιρλάντες

To τοπίο ήταν άκρως εορταστικό -και σχεδόν Χριστουγεννιάτικο θα λέγαμε- ήδη από την είσοδο των καλεσμένων. Για πρόσκληση στο show ο οίκος προνόησε και παρέδωσε στους καλεσμένους κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο, ένα ξυστό εισιτήριο με ένα κέρμα, που αποκάλυπτε την «καλή τύχη» του καθενός, σαν ένα παίγνιο που δεν έχει ηττημένους, μόνο νικητές.



Πιστός στο DNA του οίκου, που από το 2016 χτίστηκε γύρω από την έννοια της «party girl» κουλτούρας – όνομα εμπνευσμένο από το θρυλικό νυχτερινό κλαμπ της Νέας Υόρκης των ‘80s, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή που ήταν ωδή στη διασκέδαση. Είδαμε χρωματιστές και πάνω από όλα λαμπερές γιρλάντες, pom - pom, γιγάντιες πούλιες και κρύσταλλα (σήμα κατατεθέν του οίκου), εκρηκτικές και γλυπτικές σιλουέτες.

Το φαντασμαγορικό ντεμπούτο του Nicholas Aburn για τον οίκο Area



Ανάμεσα βέβαια στις extravagant και ορισμό του party δημιουργίες που έδωσαν την απαραίτητη σπίθα στο catwalk του, υπήρξαν και οι πιο κλασικές προτάσεις, φορέματα με ή χωρίς δόσεις λάμψης, denim κομμάτια, κλασικά και αποδομημένα, cargo και κοστούμια.





Ο Aburn, απόφοιτος της Central Saint Martins και με εμπειρία σε μεγάλους οίκους, ανέλαβε τα ηνία του οίκου Area μετά την αποχώρηση του συνιδρυτή Piotrek Panszczyk, με το ντεμπούτο του τώρα να αποτυπώνει ακριβώς όσα πρεσβεύει. Γεμάτος όραμα, χαρά, ταλέντο, όρεξη και δημιουργικότητα, θα δώσει στον Area μια μοναδική και αξεπέραστη χάρη, χωρίς να ξεχνά όμως την ταυτότητα του οίκου.

