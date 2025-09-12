Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: O Michael Kors παρουσίασε μία συλλογή – ωδή στο γήινο και κομψό στιλ

Γήινες αποχρώσεις και ένα πνεύμα περιπλάνησης χαρακτήρισαν τη ready to wear συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Michael Kors που πραγματοποιήθηκε εχθές, σηματοδοτώντας και επίσημα πια την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης

Το show του οίκου πραγματοποιήθηκε σε έναν πρώην τερματικό σταθμό ναυτιλίας ενός αιώνα στη γειτονιά Τσέλσι του Μανχάταν, με επισκέπτες, όπως οι Άννα Γουίντουρ και Κλόε Μαλ της Vogue, η μουσικός Σούκι Γουότερχαους, η στυλίστρια Λο Ρόουτς και ηθοποιοί όπως η Λέσλι Μπιμπ και η Γκουίνεθ Πάλτροου, παρακολούθησαν τα μοντέλα στην πασαρέλα να παρουσιάζουν τη νέα συλλογή του 66χρονου σχεδιαστή, μια συλλογή εμπνευσμένη από τα ταξίδια του.

Όλα τα ρούχα της νέας συλλογής είχαν μια χαλαρή αίσθηση, με oversized μεταξωτές μπλούζες συνδυασμένα με χαλαρά cargo ή μάλλινα κρεπ παντελόνια. Από την άλλη, λευκά λινά ασορτί σετ, φούστες και παντελόνια, ακόμη και διαφάνειες, έφεραν μια μοναδική κομψότητα και χαλαρότητα, με κύριο μέλημα την άνεση και την ευκολία στη χρήση.

Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: O Michael Kors παρουσίασε μία συλλογή ορισμό του γήινου και κομψού στιλ

Τα κυρίαρχα χρώματα της συλλογής ήταν το κλασικό μαύρο, το λευκό και το καφέ του οίκου, το βουτυρένιο κίτρινο και ροζ και το χακί.

«Σκέφτομαι συνεχώς νέους τρόπους για το πώς να φορέσω το μαύρο, πώς να φορέσω το γκρι, πώς να φορέσω τα ουδέτερα χρώματα; Γιατί αν είσαι απασχολημένη, είσαι εν κινήσει, ταξιδεύεις, εργάζεσαι και έχεις μια αγχωτική ζωή, θα βασίζεσαι σε αυτά τα μαύρα κομμάτια και πάντα θα υπάρχουν νέοι τρόποι να τα ερμηνεύσεις» δήλωσε ο σχεδιαστής, όπως αναφέρεται Reuters.



Φυσικά από τη συλλογή δεν έλειπαν και τα χαρακτηριστικά κοστούμια του οίκου με αρκετές εμφανίσεις να περιλαμβάνουν oversized σακάκια σε διάφορα υφάσματα. Όσο για τα παπούτσια που είδαμε και φαίνεται να γίνονται must για την Άνοιξη/ Καλοκαίρι του 2026, ήταν φλατ σανδάλια ή με χοντρά τακούνια τα οποία συνδυάζοντας άνεση και στιλ.

Ακόμα και τα βραδινά ενδύματα είχαν μια ανάλαφρη αίσθηση, καθώς τα αμάνικα φορέματα από χειροποίητες παγιέτες με διαφανές κάτω μέρος διατηρούσαν την αέρινη γραμμή τους. Όσο για τα αξεσουάρ, τα κρεμαστά μενταγιόν με κορδόνι κυριάρχησαν, οι ζώνες, τα κρόσσια και τα crochet πρόκειται να γίνουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές την επόμενη σεζόν.