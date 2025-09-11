Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης: Η Proenza Schouler μάς έδωσε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει με την Ρέιτσελ Σκοτ στο τιμόνι

Η Proenza Schouler πριν μια εβδομάδα αποκάλυψε ότι η Ρέιτσελ Σκοτ θα είναι η νέα δημιουργική διευθύντρια του οίκου και, ακόμη κι αν η πρώτη αμιγώς δική της συλλογή έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026, το αποτύπωμα της στην ready to wear collection έμεινε ανεξίτηλο

Πιστή στην ταυτότητα του οίκου, η συλλογή κατάφερε να «παντρέψει» την καλλιτεχνική γραφή της σχεδιάστριας με όλα όσα εκπροσωπεί ο οίκος και το αποτέλεσμα προμηνύει σίγουρα ένα άκρως δημιουργικό και γεμάτο ενδιαφέρον μέλλον.

«Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, σχεδόν ένιωσα ότι βρισκόμουν στο σπίτι κάποιου άλλου και μάθαινα πραγματικά για τους προηγούμενους κατοίκους. Εξέτασα την ραπτική σε βάθος, εξέτασα τη χρήση των χρωμάτων, την εκτύπωση και τα μοτίβα και νομίζω ότι μερικά από τα πράγματα που πραγματικά κράτησα ήταν η ευκρίνεια της σιλουέτας» είπε η Ρέιτσελ Σκοτ, όπως διαβάζουμε στο WWD, η σχεδιάστρια στα παρασκήνια του show.

Η Proenza Schouler μάς έδωσε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει με την Ρέιτσελ Σκοτ στο τιμόνι

Στη SS26 συλλογή που παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη, τα υφάσματα «τιμούσαν» τις κλασικές φόρμες του οίκου, όπως ένα γκρι tailored blazer, αλλά είχαν και τη μοναδική υπογραφή της Σκοτ. Μην ξεχνάς πως η γυναικεία συλλογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία μεταξύ του Proenza Schouler Studio και της Ρέιτσελ Σκοτ.

Είδαμε επίσης φορέματα σε μαύρο και θαλασσί χρώμα με το ντραπέ να τους χαρίζει μια μοναδική κίνηση, ξεφτισμένα και ζαρωμένα υφάσματα, ανάγλυφες υφές αλλά και crochet λεπτομέρειες. Όσο για τη χρωματική παλέτα διέθετε αποχρώσεις του κόκκινου, του μπλε και του κίτρινου ενώ αν κάτι ξεχώρισε ήταν ένα χαρακτηριστικό πράσινο με θολά χρυσάνθεμα τυπωμένα σε ένα μεταξωτό φόρεμα.

«Σκέφτομαι τα ρούχα τους, αλλά και τρόπους να αξιοποιήσω την αγάπη μου για την χειροτεχνία και την χειροτεχνία και να την επανερμηνεύσω λίγο», εξήγησε η Ρέιτσελ Σκοτ.