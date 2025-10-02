H Celine Dion πρωταγωνιστεί στη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Charlotte Tilbury

H Celine Dion είναι το νέο πρόσωπο της Charlotte Tilbury

Η Charlotte Tilbury πριν από λίγες ώρες αποκάλυψε το νέο πρόσωπο της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της για το 2025 και δεν είναι άλλο από την αξεπέραστη Celine Dion. Η διεθνής σταρ, με μια καριέρα που μετρά δεκαετίες και αμέτρητες επιτυχίες, ενσαρκώνει με τον πιο αυθεντικό τρόπο το μήνυμα της δύναμης, της αυτοπεποίθησης και της λάμψης που πρεσβεύει το brand.

Η Celine Dion εμφανίζεται εντυπωσιακή, με ένα λαμπερό φόρεμα και βλέμμα γεμάτο φως, ενώ χαρίζει στους θαυμαστές της μια σπάνια και συγκινητική ερμηνεία του ύμνου «I’m Alive». Η στιγμή αυτή αποτελεί όχι μόνο μια επιστροφή στη σκηνή μέσα από τον φακό της καμπάνιας, αλλά και μια υπενθύμιση της αξεπέραστης φωνής και παρουσίας της.





Με περισσότερα από 260 βραβεία, ανάμεσά τους πέντε Grammy Awards, η Celine Dion έχει γράψει τη δική της ιστορία στη μουσική, ενώ ταυτόχρονα έχει αποδείξει τη δύναμη και την ανθεκτικότητά της πέρα από αυτήν, μέσα από προσωπικές μάχες που έδωσαν έμπνευση σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της αποκάλυψε πτυχές της καθημερινότητάς της: από το πάθος της για τη μόδα και τα iconic παπούτσια της μέχρι την αστείρευτη δύναμη ψυχής που την καθορίζει.

Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να υπάρξει πιο ιδανική επιλογή για μια καμπάνια που γιορτάζει την εσωτερική λάμψη και την αυτοπεποίθηση. Μαζί της εμφανίζονται οι Jourdan Dunn, Quenlin Blackwell και Bella Tilbury, ολοκληρώνοντας μια γιορτινή «dream team».





«Το να βρίσκομαι στο πλατό με τη Charlotte ήταν απίστευτα διασκεδαστικό - η ενέργειά της το έκανε να μοιάζει περισσότερο με πάρτι παρά με φωτογράφιση», δήλωσε αποκλειστικά στο Harper’s Bazaar η Dion. «Αυτή η καμπάνια γιορτάζει τη δύναμη που αντλούμε από την αυτοπεποίθηση και μας εμπνέει να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με τη Charlotte και η ιδέα να μεταφέρουμε το εμβληματικό άλογο του Λας Βέγκας στο Λονδίνο για το "Planet Star Confidence" έμοιαζε σαν μια στιγμή που ήταν γραμμένη στα άστρα».



Με αυτήν τη συνεργασία, η Charlotte Tilbury υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά πως η πραγματική ομορφιά είναι συνώνυμη της δύναμης και της αυτοπεποίθησης - και η Celine Dion ενσαρκώνει απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία.