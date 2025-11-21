Μια υπερδύναμη στον κόσμο της ομορφιάς επιστρέφει: Το talk of the town opening στην Ερμού

Η νέα μπουτίκ της INGLOT στην Αθήνα είναι γεγονός

Με ένα εντυπωσιακό private event, η Αθήνα υποδέχτηκε επίσημα την INGLOT στην καρδιά της Ερμού. Στο talk-of-the-town event του φετινού φθινοπώρου, τα καινοτόμα προϊόντα της INGLOT είχαν ξεκάθαρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δημοσιογράφοι από τα σημαντικότερα ελληνικά media, stakeholders, beauty content creators, influencers και επαγγελματίες make-up artists έδωσαν το δυναμικό -και φυσικά το υπέρλαμπρο- παρόν, για να γνωρίσουν από κοντά τη νέα εποχή της INGLOT, μέσα από το ολοκαίνουργιο και σύγχρονο κατάστημα της, στην Ερμού.

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι γνώρισαν τα νέα προϊόντα INGLOT, ενώ ξαναβρήκαν τα κλασικά must-haves του brand, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την μεγάλη επιστροφή της επωνυμίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα που ξεχώριζε η έμπειρη ματιά τους και να απολαύσουν την επαγγελματική εμπειρία ενός μακιγιάζ από τους εξειδικευμένους make up artists της INGLOT.

Η νέα μπουτίκ της INGLOT στην Αθήνα

Σε απόσταση αναπνοής από τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, η νέα μπουτίκ ξεχωρίζει αμέσως με το φωτεινό λευκό χρώμα της. Μπαίνοντας μέσα, γίνεται ξεκάθαρο ότι η INGLOT θέλει να μετατρέψει το shopping σε elevé εμπειρία: Ένα μείγμα προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής. Καθαρές γραμμές, ουδέτερη παλέτα, άψογα εκπαιδευμένο προσωπικό: Όλα συνθέτουν ένα σημείο αναφοράς για κάθε fan του make-up.

Εντός του νέου φυσικού καταστήματος, οι φανατικοί και οι επαγγελματίες του beauty σύμπαντος ανακαλύπτουν πρώτοι τα καινούρια λανσαρίσματα και τις νέες αφίξεις. Παράλληλα με τη βοήθεια των experts επιλέγουν τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στην επιδερμίδα και το στυλ τους μέσα από μία ευρεία γκάμα αγαπημένων κωδικών.

Η διεθνής λάμψη της INGLOT

Με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες και 950 σημεία πώλησης, η INGLOT έχει χτίσει τη φήμη της μέσα από συνεργασίες με διεθνείς σχεδιαστές όπως οι Kenzo, Coach και Badgley Mischka καθώς και ως αποκλειστικός beauty partner σε παραγωγές όπως το Chicago και το Wicked. Δεν έλειπαν και αναφορές στη συνεργασία με κορυφαίους make-up artists, όπως η Val Garland, ένα ακόμη στοιχείο που έκανε τη βραδιά να μοιάζει με διεθνές fashion event.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα πίσω από την επανεκκίνηση της INGLOT

Η νέα εποχή της INGLOT στην Ελλάδα συνιστά αποτέλεσμα του οράματος της Γιούλης Πυργιανάκη Burmeister να διατηρήσει ζωντανή τη νούμερο ένα εταιρεία καλλυντικών στη χώρα μας. Έχοντας το franchise της INGLOT για μία δεκαετία στο Ηράκλειο Κρήτης, αποφάσισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της, ξεκινώντας με τη δημιουργία e-shop και συνεχίζοντας με το άνοιγμα νέων μπουτίκ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στόχος της η INGLOT να φτάσει κοντά σε κάθε λάτρη του brand, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.inglot.gr ή τα φυσικά καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

