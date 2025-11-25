Η βαθιά ενυδάτωση μπορεί να επαναφέρει τη λάμψη στα ξηρά μαλλιά

Μαλλιά θαμπά, δύσκολα στο χτένισμα, χωρίς ελαστικότητα και με τάση να σπάνε: Έχουμε τη λύση!

Τα ξηρά μαλλιά είναι από τις πιο συχνές “ανησυχίες” στη ρουτίνα ομορφιάς. Εμφανίζονται θαμπά, δύσκολα στο χτένισμα, χωρίς ελαστικότητα και με τάση να σπάνε. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η συχνή χρήση θερμότητας και οι τεχνικές επεξεργασίες επιβαρύνουν τη δομή της τρίχας, αφαιρώντας τη φυσική της υγρασία. Για να αποκαταστήσετε τη ζωντάνια και τη λάμψη τους, χρειάζεστε στοχευμένη περιποίηση που προσφέρει ενυδάτωση μαλλιών σε βάθος. Εδώ έρχεται η σειρά Kérastase Nutritive, ένας ύμνος στη θρέψη, την απαλότητα και τη φροντίδα.

Καθαρισμός με σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά

Η ρουτίνα για ξηρά μαλλιά ξεκινά πάντα με το σωστό σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά. Το Bain Satin είναι ένα ελαφρύ σαμπουάν με πρωτεΐνες που καθαρίζει απαλά και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και θρέψη χωρίς να βαραίνει. Αποκαθιστά τον όγκο, τη λάμψη και την υφή των μαλλιών από την πρώτη κιόλας χρήση, ενώ παράλληλα τα κρατά απαλά και ευκολοχτένιστα.

Για εκείνους που χρειάζονται ακόμη πιο εντατική φροντίδα, το Bain Satin Riche είναι η πιο θρεπτική εκδοχή της σειράς. Ιδανικό για την ξηρότητα των μαλλιών, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και θρέψη ενώ ενισχύει τη φυσική προστατευτική ασπίδα της τρίχας.

Και τα δύο αυτά σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά αποτελούν την ιδανική βάση για μια ρουτίνα φροντίδας με πολυτελή αίσθηση.

Η δύναμη της εντατικής θρέψης

Αφού καθαρίσετε τα μαλλιά, η σειρά Nutritive συνεχίζει με προϊόντα που αποκαθιστούν τη φυσική υγρασία και την ελαστικότητά τους. Το Lait Vital είναι ένα ανάλαφρο conditioner ιδανικό για λεπτά έως κανονικά μαλλιά. Η υφή του θυμίζει γαλάκτωμα που “λιώνει” πάνω στην τρίχα, αφήνοντας τα μαλλιά απίστευτα ενυδατωμένα, απαλά και λαμπερά.

Για πιο έντονη φροντίδα, το Masquintense είναι το προϊόν-σύμβολο της σειράς. Αυτή η υπερσυμπυκνωμένη μάσκα βαθιάς θρέψης για λεπτά μαλλιά επαναφέρει την απαλότητα και την ελαστικότητα στα ξηρά μαλλιά, χαρίζοντας εξαιρετική ενυδάτωση που διαρκεί.

Αν έχετε χοντρή τρίχα προτιμήστε τη μάσκα Masquintense Riche για χοντρά μαλλιά. Αυτή η πλούσια κρέμα θρέφει και ενυδατώνει σε βάθος τα μαλλιά. Εξασφαλίζει ελαστικότητα, λάμψη και απαλή αίσθηση ενώ προστατεύει από το φριζάρισμα.

Προστασία και απαλότητα στο styling

Τα μαλλιά με ξηρότητα χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό και προστασία από τη θερμότητα. Το Nectar Thermique είναι ένα γαλάκτωμα που προσφέρει άμεση θρέψη και θερμοπροστασία από τη φθορά των εργαλείων styling. Με ελαφριά, κρεμώδη υφή, λειαίνει την τρίχα, μειώνει το φριζάρισμα ενώ ενισχύει τη φυσική ενυδάτωση μαλλιών.

Εναλλακτικά, το Lotion Thermique Sublimatrice είναι ένα θερμοπροστατευτικό προϊόν για εύκολο ξεμπέρδεμα και styling. Αναζωογονεί και ενυδατώνει, προσφέροντας θρέψη, επανόρθωση και ελαστικότητα. Είναι ιδανικό για όσες επιθυμούν ένα προϊόν leave-in χωρίς βάρος, που διατηρεί τη ζωντάνια των μαλλιών όλη την ημέρα.





Νυχτερινή περιποίηση για επανόρθωση

Το 8H Magic Night Serum εφαρμόζεται πριν τον ύπνο και δρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προσφέρει οκτώ ώρες συνεχούς θρέψης και αναζωογόνησης των μαλλιών, προστατεύοντας τα ταυτόχρονα από την τριβή με το μαξιλάρι. Το πρωί, τα μαλλιά δείχνουν πιο λεία, πιο απαλά και εμφανώς πιο δυνατά. Το serum αυτό είναι ο απόλυτος σύμμαχός σας για βαθιά ενυδάτωση μαλλιών χωρίς προσπάθεια.

Με τα προϊόντα Nutritive της Kérastase, κάθε χρήση είναι μια εμπειρία, ένα τελετουργικό που αποκαθιστά την ισορροπία των ξηρών μαλλιών, επαναφέρει τη ζωντάνια και προσφέρει μια απτή αίσθηση φρεσκάδας και αυτοπεποίθησης!