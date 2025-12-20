My Christmas Wish List: Οι beauty αγορές που θα αναβαθμίσουν την περιποίησή μας!

Πολυτελή, απολαυστικά, μυρωδάτα, χρωματιστά, υπέροχα, τι άλλο να πούμε για τα καλλυντικά που βρίσκονται στη wishlist μας αυτό τον καιρό!

Είναι κάποια καλλυντικά που τα έχουμε όλο τον χρόνο στο μυαλό μας ή ακόμη και στο καλάθι μας! Επανέρχονται συνέχεια στη σκέψη ή στην οθόνη μας και προσπαθούν να γίνουν δικά μας με κάθε τρόπο. Ε, λοιπόν, αυτή η εποχή είναι η ιδανική για να μπουν στο νεσεσέρ μας και να βγαίνουν πανηγυρικά όταν είναι να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Παλέτες με τα πιο υπέροχα χρώματα για τα μάτια μας, skincare από τα πιο γνωστά brands ομορφιάς για ενυδάτωση και αντιγήρανση σε πρόσωπο και μάτια, περιποίηση μαλλιών για πολυτελή φροντίδα, χρώμα στα χείλη για κάθε μέρα και νύχτα αυτών των εορτών και γενικά και φυσικά, άρωμα που χαρίζει τις πιο υπέροχες νότες του τις όμορφες στιγμές μας. Αν αυτό δεν είναι ένα πολυπόθητο, χριστουγεννιάτικο, super beauty νεσεσέρ, τότε ποιο είναι;

Ας δούμε αναλυτικότερα την χριστουγεννιάτικη wish list μας:

Makeup By Mario, Ethereal Eyes™ Eyeshadow Palette (Nature) αποκλειστικά στα Sephora

Μια παλέτα σκιών ματιών που αποτελεί απόλυτο πόθο για κάθε γυναίκα που ξέρει πως το μακιγιάζ ματιών κρατάει ένα σπουδαίο ρόλο σε κάθε Look, είτε πρωινό, είτε βραδινό. Αυτή η συλλογή γήινων αποχρώσεων είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να έχουμε τις πιο υπέροχες αποχρώσεις στα χέρια μας και μάλιστα με την υπογραφή ενός make-up artist που φημίζεται για το artistry του στο κομμάτι του μακιγιάζ.

Kérastase, Nutritive 8H Serum

Ακόμη και τα πιο ξηρά μαλλιά υποκύπτουν στην φροντίδα του συγκεκριμένου oρού νυκτός που προσφέρει μοναδική, εντατική θρέψη και αναζωογόνηση της τρίχας. Προστατεύει τα μαλλιά από την τριβή με το μαξιλάρι, ενώ τα ενυδατώνει για 8 ώρες, όσο εμείς ονειρευόμαστε τα τέλεια χτενίσματά μας για το επόμενο πρωί!

Estée Lauder, Revitalizing Supreme+ Youth Power Eye Balm

Μια κρέμα ματιών για ολοκληρωμένη περιποίηση με εκχύλισμα λουλουδιών μορίνγκα και ιβίσκου που συλλέγονται το πρωί. Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και αυξάνει ορατά τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας, θρέφοντας την κουρασμένη περιοχή των ματιών. Με πλούσια υφή βαλσάμου η οποία απορροφάται γρήγορα και μας κάνει να αισθανόμαστε σαν να πραγματοποιούμε καθημερινά μια μικρή ιεροτελεστία ομορφιάς για τα μάτια μας και τον εαυτό μας!

Clinique, Dramatically Different Moisturizing Lotion+

Ένα iconic προϊόν που αντέχει στον χρόνο! Αυτή η ανάλαφρη ενυδατική λοσιόν που έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμύρια γυναικών σε όλο τον κόσμο είναι ικανή να ενισχύει τον φραγμό της επιδερμίδας με έναν μοναδικό τρόπο και να παρέχει άμεση ενυδάτωση. Έχει και SPF 50 γιατί και τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα μπορεί να είναι ηλιόλουστα!

Laura Mercier, Caviar Hydra Crème Lipstick στην απόχρωση 828 Palais Royal

Ένα κραγιόν που φημίζεται για το χρώμα και τη φροντίδα του! Αφήνει τα χείλη άμεσα ενυδατωμένα και προσφέρει πλούσιο και ζωντανό χρώμα που διαρκεί όλη μέρα και όλα αυτά με μία μόνο κίνηση! Ό,τι πρέπει για τα χριστουγεννιάτικα πρωινά και βράδια για να έχουμε ζουμερό χρώμα χωρίς ξηρά χείλη!

Guerlain, Absolus Allegoria Florabloom Eau de Parfum

Άρωμα που θυμίζει νυχτερινό μπουκέτο λουλουδιών, χάρη στην αισθησιακή και υπνωτιστική tuberose που συναντά ένα μυστηριώδες accord του άνθους “Four O'Clock”. Το πλούσιο αυτό ανθισμένο τοπίο πλαισιώνεται από τη ζεστασιά του σανταλόξυλου και την εκλεπτυσμένη ξυλώδη υπογραφή του πατσουλί που προσθέτουν διάρκεια, χαρακτήρα και σαγήνη. Εμπνευσμένο από το σπάνιο φυσικό φαινόμενο των superblooms στην έρημο - όταν πολύχρωμα πέταλα ξεπηδούν θεαματικά από το άνυδρο τοπίο μετά από έντονες βροχές.

