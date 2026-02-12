Μαύρο γαλλικό μανικιούρ: 10 looks που θα απογειώσουν την εμφάνισή σου

Για εσένα που αναζητάς ένα διαχρονικό nail look αλλά θέλεις να ξεφύγεις από το κλασικό στιλ με τη λευκή άκρη

Το μαύρο γαλλικό μανικιούρ είναι η απόδειξη ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται χρώμα για να ξεχωρίσει. Μινιμαλιστικό αλλά τολμηρό, κλασικό αλλά απόλυτα σύγχρονο, επαναπροσδιορίζει το διαχρονικό french με μια σκοτεινή, fashion-forward διάθεση. Από λεπτές, γραφιστικές γραμμές μέχρι έντονες, glossy άκρες, το μαύρο μετατρέπει το γνώριμο beauty look σε statement στιλ.

Για ένα μίνιμαλ αποτέλεσμα, υιοθέτησε ένα tiny french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με πολύ λεπτή μαύρη άκρη ή εναλλακτικά ακολούθησε την κλασική οδό αντικαθιστώντας απλά την παχιά λευκή άκρη με μία σε μαύρο χρώμα. Αν πάλι θέλεις να πειραματιστείς λίγο παραπάνω με το μανικιούρ σου, μπορείς να το διανθίσεις με studs, nail art και γεωμετρικά σχέδια ή ακόμα και να τολμήσεις διαφορετικά φινιρίσματα από ματ μέχρι chrome και ultra glossy.

Μαύρο γαλλικό μανικιούρ: 10 nail looks για να διαλέξεις

Classic

Two Finishes

Heart Details

Silver Lines

Tiny French

Black & Red

Stud Details

Flower Power

Bow & Polka Dots

Negative Space