Μαύρο γαλλικό μανικιούρ: 10 looks που θα απογειώσουν την εμφάνισή σου
Βίκυ Χριστοπούλου
12 Φεβρουαρίου 2026
Το μαύρο γαλλικό μανικιούρ είναι η απόδειξη ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται χρώμα για να ξεχωρίσει. Μινιμαλιστικό αλλά τολμηρό, κλασικό αλλά απόλυτα σύγχρονο, επαναπροσδιορίζει το διαχρονικό french με μια σκοτεινή, fashion-forward διάθεση. Από λεπτές, γραφιστικές γραμμές μέχρι έντονες, glossy άκρες, το μαύρο μετατρέπει το γνώριμο beauty look σε statement στιλ.
Για ένα μίνιμαλ αποτέλεσμα, υιοθέτησε ένα tiny french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με πολύ λεπτή μαύρη άκρη ή εναλλακτικά ακολούθησε την κλασική οδό αντικαθιστώντας απλά την παχιά λευκή άκρη με μία σε μαύρο χρώμα. Αν πάλι θέλεις να πειραματιστείς λίγο παραπάνω με το μανικιούρ σου, μπορείς να το διανθίσεις με studs, nail art και γεωμετρικά σχέδια ή ακόμα και να τολμήσεις διαφορετικά φινιρίσματα από ματ μέχρι chrome και ultra glossy.
Μαύρο γαλλικό μανικιούρ: 10 nail looks για να διαλέξεις
Classic
Two Finishes
Heart Details
Silver Lines
Tiny French
Black & Red
Stud Details
Flower Power
Bow & Polka Dots
Negative Space
