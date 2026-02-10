Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Τα βουργουνδί νύχια επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι οι βαθιές, πλούσιες αποχρώσεις έχουν πάντα θέση στη λίστα με τις τάσεις. Κομψό, μυστηριώδες και διαχρονικά θηλυκό, το βουργουνδί λειτουργεί σαν το «κόκκινο κραγιόν» του μανικιούρ: αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση χωρίς προσπάθεια κάνοντάς την να δείχνει πιο ακριβής και πολυτελής.

Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να κινηθείς απόλυτα minimal επλέγοντας ένα μονόχρωμο, γυαλιστερό βουργουνδί σε κοντά νύχια ή να πειραματιστείς με ματ ή chrome φινιρίσματα για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα. Αν αγαπάς το nail art, δοκίμασε λεπτές χρυσές λεπτομέρειες ή micro σχέδια ή εναλλακτικά υιοθέτησε ένα french mani με βουργουνδί αντί για λευκή άκρη. Παρακάτω θα βρεις 10 κομψές αλλά και ευφάνταστες ιδεές με βουργουνδί νύχια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Βουργουνδί νύχια: 10 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες

