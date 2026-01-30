Τα nail looks που πρέπει να δεις πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Τα κομψά κοντά νύχια έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο-και όχι άδικα. Πρακτικά και ανεπιτήδευτα chic, αποτελούν την απόλυτη απόδειξη ότι το στιλ δεν μετριέται σε εκατοστά. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, οι πιο καλοντυμένες γυναίκες αποδεικνύουν ότι το κοντό μήκος κάθε άλλο παρά βαρετό δεν είναι. Αντίθετα, μπορεί να γίνει ο καμβάς για looks που αποπνέουν φινέτσα, καθαρότητα και σύγχρονη αισθητική.

Είτε αγαπάς τα διαχρονικά nude, είτε τα γαλακτερά ροζ, είτε τα μικροσκοπικά, διακριτικά nail art, τα κοντά νύχια είναι η επιτομή του «quiet luxury» στο μανικιούρ. Για να υιοθετήσεις αυτό το κομψό look, ξεκίνησε από το σωστό σχήμα. Η πιο safe επιλογή είναι ένα κοντό, ελαφρώς στρογγυλεμένο ή squoval shape, το οποίο δείχνει πάντα περιποιημένο και διαχρονικό. Έπειτα, παίξε με τις υφές και τα φινιρίσματα, επιλέγοντας ένα milky, ένα opaque ή ένα glossy διάφανο βερνίκι και, αν το επιθυμείς, ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με μια chrome powder. Αν θέλεις κάτι πιο μοντέρνο, δοκίμασε ένα μίνιμαλ σχέδιο σε ένα μόνο νύχι, μια λεπτή μεταλλική γραμμή στη βάση ή υιοθέτησε ένα baby french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με πολύ λεπτή άκρη.

Ιδού 10 ιδέες για κομψά κοντά νύχια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Τα ωραιότερα κομψά κοντά νύχια

Polka Dots

Clean Nude

Soft Pink

Tiny French

Burgundy

Glazed

Milky White

Chocolate Brown

Vanilla

Soap Nails

Marble

Pearl Details

Tiny Dots

Olive Green

Metallic Tips