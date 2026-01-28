Μπορντό νύχια με σχέδια: 10 μανικιούρ που θα αναβαθμίσουν την εμφάνισή σου
Βίκυ Χριστοπούλου
28 Ιανουαρίου 2026
Κομψό, αισθησιακό και διαχρονικά συνδεδεμένο με την έννοια της πολυτέλειας, το μπορντό είναι το χρώμα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Άλλοτε μυστηριώδες και αυστηρά chic, άλλοτε θηλυκό και τολμηρό, γίνεται ο τέλειος καμβάς για εντυπωσιακά σχέδια και λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν κάθε μανικιούρ. Από μίνιμαλ γραμμές και διακριτικά χρυσά accents μέχρι animal print, floral μοτίβα, french tips και glossy, glazed ή velvet υφές, τα μπορντό νύχια με σχέδια είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η κομψότητα μπορεί να είναι και δημιουργική.
Είτε επιλέγεις κοντό και φυσικό μήκος είτε μακριά, statement νύχια, το μπορντό προσαρμόζεται σε κάθε στιλ και περίσταση. Ταιριάζει εξίσου σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε πιο επίσημα looks, χαρίζοντας πάντα μια αίσθηση πολυτέλειας και δυναμισμού. Είναι το χρώμα που αποδεικνύει πως ένα μανικιούρ μπορεί να είναι ταυτόχρονα διακριτικό και εντυπωσιακό, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές. Ακολουθούν 10 μπορντό νύχια με σχέδια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Τα 10 ωραιότερα μπορντό νύχια με σχέδια
French Tips
Daisies
'70s Florals
Polka Dots
Double French
Animal Print
Bow Design
Cherries
Negative Space Hearts
Flowers
