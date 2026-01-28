Τα nail looks που θα κάνουν την εμφάνισή σου -ακόμα- πιο ενδιαφέρουσα

Κομψό, αισθησιακό και διαχρονικά συνδεδεμένο με την έννοια της πολυτέλειας, το μπορντό είναι το χρώμα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Άλλοτε μυστηριώδες και αυστηρά chic, άλλοτε θηλυκό και τολμηρό, γίνεται ο τέλειος καμβάς για εντυπωσιακά σχέδια και λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν κάθε μανικιούρ. Από μίνιμαλ γραμμές και διακριτικά χρυσά accents μέχρι animal print, floral μοτίβα, french tips και glossy, glazed ή velvet υφές, τα μπορντό νύχια με σχέδια είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η κομψότητα μπορεί να είναι και δημιουργική.

Είτε επιλέγεις κοντό και φυσικό μήκος είτε μακριά, statement νύχια, το μπορντό προσαρμόζεται σε κάθε στιλ και περίσταση. Ταιριάζει εξίσου σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε πιο επίσημα looks, χαρίζοντας πάντα μια αίσθηση πολυτέλειας και δυναμισμού. Είναι το χρώμα που αποδεικνύει πως ένα μανικιούρ μπορεί να είναι ταυτόχρονα διακριτικό και εντυπωσιακό, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές. Ακολουθούν 10 μπορντό νύχια με σχέδια για να εμπνευστείς πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Τα 10 ωραιότερα μπορντό νύχια με σχέδια

French Tips

Daisies

'70s Florals

Polka Dots

Double French

Animal Print

Bow Design

Cherries

Negative Space Hearts

Flowers