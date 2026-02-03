Όταν το δέρμα ζητά λιγότερα: Η φιλοσοφία του Healthy Skin

Προϊόντα σε μορφή mousse, σκανδιναβική προσέγγιση στην περιποίηση και αγάπη για την καθολική, διαχρονική ομορφιά!

Ανά τον κόσμο θα βρούμε γυναίκες και άντρες λάτρεις καλλυντικών που αγαπούν το καλύτερο και θέτουν υψηλές απαιτήσεις για την επιδερμίδα τους. Αν όχι όλοι, τότε οι περισσότεροι από αυτούς τους high level beauty consumers που ψάχνουν πολύ και αναζητούν το διαφορετικό, θα ξέρουν την EVY Technology. Πρόκειται για μια μάρκα που έρχεται από τη Σουηδία και έχει καταφέρει να κερδίσει θέση στην skincare ρουτίνα των Ελληνίδων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιποίηση της επιδερμίδας τους. Βασίζεται σε μια Healthy Skin τεχνολογία που προσφέρει περιποίηση χρησιμοποιώντας τις πιο τεχνολογικά άρτιες για το δέρμα μας συνθέσεις, ενώ η υφή των προϊόντων σε μορφή mousse κάνει και το αποτέλεσμα, αλλά και την εμπειρία της εφαρμογής μια υπέροχη και μοναδική διαδικασία. Με λίγα λόγια, αυτή η τεχνολογία έρχεται να προσφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα χωρίς να επιβαρύνει το δέρμα με πολλά βήματα και συνθέσεις, αλλά με το να τη φροντίζει σωστά με όσο το δυνατόν λιγότερα. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της EVY Technology που τόσο μας έχει εντυπωσιάσει.

Γνωρίζοντας την EVY Technology

Η EVY Technology είναι μια Σουηδική μάρκα, που ιδρύθηκε το 1999 και έφερε επανάσταση στον κόσμο των αντηλιακών. Οι συνθέσεις της μάρκας βασίζονται σε μία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ιατρική τεχνολογία που καθιστά τα αντηλιακά κατάλληλα για το ευαίσθητο δέρμα, όπως το έκζεμα, οι αλλεργίες, ο αλμπινισμός και η λεύκη. Παράλληλα, όλα τα προϊόντα EVY Technology έχουν υφή mousse, κάτι που χαρακτηρίζει απόλυτα το brand και προσφέρουν μακροχρόνια προστασία ευρέος φάσματος από την ακτινοβολία UVA και UVB, ενώ λειτουργούν ως ασπίδα ενάντια σε διάφορους περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες. Είναι αντηλιακά που δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ στην επιδερμίδα και αυξάνουν τη φυσική άμυνα του δέρματος, κρατώντας το προστατευμένο και ανθεκτικό στο νερό, τον ιδρώτα και την τριβή έως και 6 ώρες. Από το αντηλιακό αυτό, λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί συνθέσεις που έχουν κερδίσει την καρδιά των πιο απαιτητικών καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο.





Η EVY στο boudoir μας

Η EVY Technology μπορεί να ξεκίνησε από τα αντηλιακά, γρήγορα όμως επεκτάθηκε και σε άλλα κομμάτια της φροντίδας μας διατηρώντας όμως αυτή την καινοτόμα σουηδική φόρμουλα στην περιποίηση δέρματος και τη φιλοσοφία του Healthy Skin που λατρεύει η επιδερμίδα μας. Άλλωστε για την EVY Technology το δέρμα μπορεί να χρειάζεται αντηλιακή προστασία καθημερινά, όμως εκτίθεται και σε πολλούς ακόμη εξωγενείς παράγοντες τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσει: άνεμος, απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, στρες. Η EVY βασίζεται στα υψηλά σουηδικά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας και δημιουργεί μια μοναδική σύνθεση που διεισδύει στο ανώτερο στρώμα του δέρματος αντί να παραμένει στην επιφάνεια, γεγονός που της δίνει μεγάλες δυνατότητες εφαρμογής. Παραμένει επαναστατική, 20 χρόνια μετά την εφεύρεσή της και σε πολλά επίπεδα φροντίδας, όπως καθαρισμός και ενυδάτωση.

Εμείς, θέλαμε να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα την EVY Technology και γι’ αυτό είχαμε τη χαρά να τη γνωρίσουμε καλύτερα από την Αγγελική Μαρίνη, International Educator & Sales Manager του Brand. Δείτε το βίντεο: