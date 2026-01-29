Μερικά «διαμάντια» ομορφιάς για το χειμερινό σας νεσεσέρ

Εύκολες, προσιτές και πολύτιμες αγορές ομορφιάς είναι ικανές να μας κάνουν να αισθανθούμε υπέροχα στην καρδιά του χειμώνα!

Λίγο το κρύο, λίγο οι βροχές, λίγο η μελαγχολία του μήνα, όλα μαζί «θολώνουν» την διάθεση και την ενέργειά μας. Συχνά και την επιδερμίδα μας! Στόχος είναι να ανανεωθούμε και να μη χάνουμε στιγμή το κέφι μας για περιποίηση, όσο και αν έχουμε ψηλά τη φροντίδα του προσώπου και του σώματός μας στις λίστες με τους στόχους της νέας χρονιάς. Έρευνες έχουν δείξει πως τις περισσότερες φορές αυτοί οι στόχοι χάνονται μέχρι να φτάσουμε στα μέσα του μήνα και τελικά επιστρέφουμε εκεί που ήμασταν. Ας το σκεφτούμε, λοιπόν, διαφορετικά και ας αναλογιστούμε πως συχνά μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα: όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τα όμορφα αποτελέσματα στον καθρέφτη μας, τότε νιώθουμε αμέσως καλά και αποκτάμε πρωτόγνωρη ενέργεια! Εμείς εξοπλίσαμε το νεσεσέρ μας με κάποια αγαπημένα και πολύτιμα ως προς το skincare και το μακιγιάζ μας προϊόντα και είμαστε έτοιμες να αφιερώσουμε λίγα λεπτά ημερησίως για μικρές ιεροτελεστίες ομορφιάς για να μας ανανεώσουν άμεσα!

Τι επιλέξαμε για αυτόν τον μήνα;

Garden, Bright Eyes Μάσκα Ματιών για Μαύρους Κύκλους & Σημάδια Κούρασης 2x3ml

Garden, Coffee Charge Μάσκα Απολέπισης & Μάσκα Προσώπου με Κόκκους & Εκχύλισμα Καφέ Arabica

Η αγαπημένη μας Garden Beauty μάς χαρίζει όμορφες λύσεις για τα μάτια και την επιδερμίδα ώστε με μία κιόλας εφαρμογή να αισθανθούμε ότι έχουμε δώσει στο δέρμα κάτω από τα μάτια, αλλά και σε όλο το πρόσωπο την ανανέωση που χρειάζεται.

Juliette Armand, Opsis Eye Gel, Τζελ φροντίδας της επιδερμίδας για την περιοχή γύρω από τα μάτια

Με μια απλή κίνηση καθημερινά το βλέμμα ανανεώνεται και αποκτά λάμψη, ζωντάνια και νεανική όψη.

Clinea, Bio-Retinol Reset Αντιγηραντικός Ορός Προσώπου με Ρετινόλη για Λάμψη 30ml

Αφού είμαστε μέσα στον χειμώνα, τι καλύτερο από το να εμπιστευθούμε τη ρετινόλη; Ένα συστατικό που θα μας ανανεώσει αμέσως και θα φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στην επιδερμίδα μας.

Frezyderm, Sensitive Red Skin, έγχρωμη επικαλυπτική κρέμα με υψηλή αντηλιακή προστασία για το ευαίσθητο, αντιδραστικό, με ερυθρότητα δέρμα

Με το κρύο και τις εναλλαγές θερμοκρασίας το δέρμα μας ερεθίζεται και κοκκινίζει, αλλά η λύση δεν είναι μόνο απλή, είναι και απολαυστική.

Korres, Solid Color Eyeliner Pencil στην μπλε απόχρωση 04 Cobalt Blue

Έχουμε δει πολλές εκδοχές του μπλε να επανέρχονται για να μας δώσουν 90’s διάθεση και αυτός είναι ο λόγος που αυτό το μολύβι υπηρετεί με ξεχωριστό τρόπο τη διάθεσή μας για ένα ξεχωριστό smoky look.



Essence, Glossy Glaze στην απόχρωση 03 Pink Things Up για υπέροχη λάμψη στα χείλη

Για κάθε μέρα, για τέλεια Lip Combos, για το βράδυ, για την τσάντα, για το νεσεσέρ, για πάντα και για παντού!

Νεσεσέρ Clinea για να δώσουμε χρώμα στον χειμώνα μας!





