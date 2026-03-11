Το νέο προϊόν με χαβιάρι που αναβαθμίζει την ρουτίνα ομορφιάς μας

Όταν η δύναμη του χαβιαριού συναντά την επιστήμη της σύγχρονης κοσμετολογίας και επαναπροσδιορίζει την καθημερινή μας φροντίδα.

Το χαβιάρι έχει αγαπηθεί πολύ στη βιομηχανία των καλλυντικών και όχι άδικα. Έχει πολλές και σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα και γι’ αυτό οι επιστήμονες της ομορφιάς το έχουν συστήσει στις συνθέσεις τους ως ένα πολύτιμο συστατικό για θρέψη και ενυδάτωση. Για τη Juliette Armand μάλιστα, το χαβιάρι είναι εδώ και χρόνια ένα αγαπημένο μυστικό ομορφιάς και απόλυτος πρωταγωνιστής στη σειρά Elements Caviar, μια σειρά που έχει γίνει η αγαπημένη ρουτίνα ομορφιάς πολλών γυναικών με ανάγκες θρέψης, λάμψης και εξάλειψης των σημαδιών κούρασης. Άλλωστε, η επιστημονική ομάδα της Juliette Armand με επικεφαλής την χημικό και ιδρύτρια του brand Ιουλία Αρμάγου, γνωρίζει καλά πώς συνδέουμε τις ανάγκες της επιδερμίδας με τις καλύτερες συνθέσεις, ώστε μέσα από την καλλυντική μας φροντίδα να απολαμβάνουμε καθημερινά ένα δέρμα που μας ανταμείβει με την υγεία και τη λάμψη του. Φέτος αποκαλύπτει ένα ακόμη μοναδικό προϊόν που ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πολυτελούς περιποίησης: Είναι το Juliette Armand Elements Double Caviar Oil & Serum.

Η δύναμη του χαβιαριού, σε δύο βήματα.

Η Juliette Armand επιστρατεύει τη δύναμη του χαβιαριού σε συνδυασμό με την επιστήμη της σύγχρονης κοσμετολογίας στο νέο Double Caviar Oil & Serum. Πρόκειται για μια καινοτόμο σύνθεση διπλής δράσης που συνδυάζει θρεπτικό λάδι και αναζωογονητικό ορό σε ένα προηγμένο τελετουργικό δύο βημάτων για εντατική θρέψη, βαθιά ενυδάτωση και ορατή αναζωογόνηση. Είναι ιδανικό για δέρματα με ρυτίδες, σημάδια κούρασης και διαταραγμένο επιδερμικό φραγμό, δημιουργώντας ένα καθημερινό beauty ritual που αλλάζει μέρα με τη μέρα την ποιότητα, την υφή και την αίσθηση της επιδερμίδας. Είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα χαβιαριού, λιπαρά οξέα Ω3, Ω6 και Ω9, ceramides και βιταμίνες, το Double Caviar Oil & Serum προσφέρει εντατική θρέψη, βελτιώνει την ελαστικότητα και επαναφέρει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας, χαρίζοντας όψη ξεκούραστη, λεία και ανανεωμένη. Ένα προϊόν που έχει λατρέψει η επιδερμίδα μας!





Ολοκληρωμένη σειρά πολυτελούς περιποίησης

Η ολοκληρωμένη σειρά Caviar των Elements μπορεί να ενισχύεται από το νέο Double Caviar Oil & Serum, αλλά και τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της παραμένουν αγαπημένα μας για πάντα.

Ξεκινάμε από την κρέμα ματιών που την έχουμε ήδη στη ρουτίνα μας. Η Juliette Armand Elements Caviar Ω3-Ω6 Eye Cream είναι η αγαπημένη μας κρέμα ματιών με χαβιάρι, ενισχυμένη με λιπαρά οξέα Ω3, Ω6 και αποτελεί την ιδανική φροντίδα για την περιοχή γύρω από τα μάτια. Ενυδατώνει και βελτιώνει την επιδερμίδα με ρυτίδες, προσφέροντας σφριγηλότητα και λάμψη, ενώ τονώνει το κουρασμένο – από όλη την ημέρα και τη χρήση οθονών – βλέμμα στο τέλος της ημέρας.





Συνεχίζουμε με την Juliette Armand Elements Caviar Nourishing Cream, είναι μια θρεπτική κρέμα προσώπου με χαβιάρι, ενισχυμένη με λιπαρά οξέα Ω3, Ω6, Ω9, κολλαγόνο, ceramides, και βιταμίνες A, E, F που έρχεται να κλειδώσει το αποτέλεσμα του Serum & Oil και να επαναφέρει τη λάμψη και την ξεκούραστη όψη. Προσφέρει ολοκληρωμένη θρεπτική φροντίδα σε δέρματα με σημάδια κούρασης και ρυτίδες, ενισχύοντας τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος παρέχοντάς του τα απαραίτητα λιπίδια, ενώ αφήνει πίσω της μια υπέροχη αίσθηση στην επιδερμίδα.





Δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, αντί της κρέμας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Juliette Armand Elements Caviar Nourishing Mask, μια μοναδική μάσκα “leave-on” προσώπου με χαβιάρι, ενισχυμένη με λιπαρά οξέα Ω3, Ω6, Ω9, βιταμίνες Ε, F, C και γλυκολικό οξύ για κουρασμένα και θαμπά δέρματα. Ανανεώνει, θρέφει και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας με σημάδια κούρασης και ρυτίδες, ενώ παράλληλα Παράλληλα ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας, προσφέροντας ζωντάνια και λάμψη.







Δείτε το βίντεο με την ιεροτελεστία ομορφιάς με χαβιάρι από τη Juliette Armand:



