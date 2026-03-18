Radiance Day από την Clarins για την παρουσίαση του νέου Double Serum Foundation

Το καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει τα οφέλη της περιποίησης της επιδερμίδας με την απόδοση ενός foundation υψηλής κάλυψης.

Σε μια λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου στον χώρο εκδηλώσεων Amalias 36, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και στεγάζεται σε ένα ιστορικό Art Deco κτίριο, η Clarins παρουσίασε το νέο Double Serum Foundation, ένα καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει τα οφέλη της περιποίησης της επιδερμίδας με την απόδοση ενός foundation υψηλής κάλυψης.

Το Radiance Day συγκέντρωσε εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο των media, δημοσιογράφους από κορυφαία περιοδικά και sites, καθώς και γνωστούς influencers και creators. Το «παρών» έδωσαν επίσης στελέχη της ανώτατης διοίκησης της εταιρείας, καθώς και ανώτατα στελέχη των συνεργαζόμενων λιανεμπορικών εταίρων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο καινοτόμο προϊόν της Clarins, μέσα σε μια ιδιαίτερα κομψή και εορταστική ατμόσφαιρα.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν η Brand Ambassador της Clarins Ελλάδας, Φαίη Σκορδά, καθώς και ο Λάκης Γαβαλάς, οι οποίοι απόλαυσαν την εμπειρία ομορφιάς που είχαν σχεδιάσει οι έμπειροι make up artists της Clarins.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν προσωποποιημένες εμπειρίες ομορφιάς, όπως η δυνατότητα engraving, όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να χαράξουν το όνομά τους στο Clarins Gua Sha Foundation Brush, δημιουργώντας ένα μοναδικό και προσωπικό beauty accessory της Clarins. Την εορταστική ατμόσφαιρα της βραδιάς συμπλήρωσε μουσικά ο DJ Χάρης Πάνου, δίνοντας ρυθμό στο event και δημιουργώντας ένα ζωντανό και κοσμοπολίτικο σκηνικό.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το νέο Double Serum Foundation, ένα πρωτοποριακό hybrid προϊόν που ενώνει το μακιγιάζ με την περιποίηση της επιδερμίδας. Εμπνευσμένο από την εμβληματική τεχνολογία Double Serum της Clarins, το Foundation διαθέτει σύστημα διπλού θαλάμου που συνδυάζει ισχυρά συστατικά περιποίησης της επιδερμίδας, προσφέροντας άμεση λάμψη στο μακιγιάζ χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία A.U.R.A., ενώ παράλληλα συμβάλλει στη φυσική λάμψη της επιδερμίδας με την πάροδο του χρόνου.

Η σύνθεσή του προσφέρει μεσαία έως υψηλή κάλυψη, άνετη υφή και φυσικό αποτέλεσμα λάμψης, ενώ διατίθεται σε 15 αποχρώσεις ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τόνους επιδερμίδας. Παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της όψης της επιδερμίδας με την πάροδο του χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι μια επιδερμίδα ομοιόμορφη, λαμπερή και με υγιή όψη, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της Clarins που συνδυάζει επιστημονική καινοτομία με φυσική ομορφιά.

