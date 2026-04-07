Το αναδιπλούμενο τραπεζάκι από τα JYSK που μπαίνει και στο πιο στενό μπαλκόνι

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι ημέρες που διανύουμε γίνονται ολοένα και πιο ηλιόλουστες, τα απογεύματα είναι προορισμένα για το μπαλόνι, συντροφιά με ένα δροσερό ρόφημα.

Ακόμη κι αν το μπαλκόνι στο σπίτι σου είναι μικρό, με στενό χώρο και λίγα ελεύθερα τετραγωνικά διαθέσιμα, υπάρχουν διακοσμητικά κόλπα και μυστικά που μπορούν να το μεταμορφώσουν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Από ζαρντινιέρες κρεμασμένες σε ξύλινα πάνελ μέχρι φωτιστικά, μπορείς να βρεις στην αγορά ό,τι χρειάζεσαι, με ένα αναδιπλούμενο τραπεζάκι που στηρίζεται στα κάγκελα ή σε τοιχάκι να αποτελεί εξαιρετική ιδέα.

Το πτυσσόμενο τραπεζάκι από τα JYSK που μπαίνει και στο πιο στενό μπαλκόνι

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε στα JYSK ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι το οποίο θα λατρέψεις. Πρόκειται για ένα τραπέζι μπαλκονιού με επιφάνεια από ελαιωμένο σκληρό ξύλο και μαύρο σκελετό από γαλβανισμένο ατσάλι.

Ο σκελετός περιλαμβάνει βίδες για τη ρύθμιση του ύψους και της απόστασης από το κάγκελο του μπαλκονιού και όταν δεν χρησιμοποιείται, το τραπέζι μπορεί να διπλωθεί πλήρως για εξοικονόμηση χώρου. Επιπλέον, το ανθεκτικό ξύλο είναι επεξεργασμένο με λάδι για να προστατεύεται και να αναδεικνύεται το φυσικό του χρώμα.