Όσοι έχουν ασυνήθιστα υψηλή νοημοσύνη διαθέτουν μια συνήθεια που τους καθιστά - οριακά - αγενείς

Η εξυπνάδα τους συνδέεται με μια συνήθεια που συχνά μπερδεύει τον κόσμο γύρω τους.

Οι άνθρωποι με αυξημένο δείκτη ευφυΐας ζουν ανάμεσά μας, ωστόσο δεν είναι πάντα εύκολο να τους αναγνωρίσεις εκ πρώτης όψεως. Και λογικό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη ζωή και επιλέγουν να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους συνήθως διαφέρει από τον τρόπο που ζει ο μέσος όρος της ανθρωπότητας. Η επιθυμία τους για γνώση είναι αστείρευτη και η ανάγκη για προσωπική εξέλιξη δεν έχει όρια. Ζουν με τους δικούς τους κανόνες, παρά το γεγονός ότι δεν γίνονται πάντοτε αποδεκτοί από το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό που για κάποιους μπορεί να θεωρείται «αντικοινωνική συμπεριφορά», για κάποιους άλλους αποτελεί «μονόδρομο επιβίωσης».

Οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης συχνά κλείνονται στον εαυτό τους

Σύμφωνα με την άποψη του εφευρέτη και ηλεκτρολόγου μηχανικού, Νίκολα Τέσλα, «η αντικοινωνική συμπεριφορά είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της νοημοσύνης στον κομφορμιστικό κόσμο». Ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, δυσκολεύονται να συνδεθούν με άλλα άτομα, προτιμώντας να μείνουν κλεισμένοι στον εαυτό τους. Επειδή ακριβώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν, να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να δουλέψουν, μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων έχει την εσφαλμένη πεποίθηση, ότι προτιμούν να βρίσκονται στο περιθώριο μακριά από όλους και όλα.

Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα άτομα που διαθέτουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν σπαταλούν τον χρόνο τους, ούτε επιλέγουν να τον αφιερώσουν σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να τους προσφέρουν. Ειδικότερα, αποφεύγουν τους περισπασμούς και εστιάζουν μόνο σε όσα τους αφορούν πραγματικά. Όσο πιο έξυπνος είσαι τόσο πιο δύσκολο είναι για εσένα να περνάς τον χρόνο σου με άλλους ανθρώπους. Ο λόγος; Εκτιμάς την αξία του και αναγνωρίζεις την ανάγκη σου να βρίσκεσαι στον δικό σου χώρο, με τους δικούς σου κανόνες, ώστε να συγκεντρωθείς.

Το να είναι, λοιπόν, κάποιος αντικοινωνικός αποτελεί σημάδι της ευφυΐας που διαθέτεις. Παράλληλα, η μοναχικότητα διευρύνει τα όρια της σκέψης και βοηθάει να γεννηθούν ιδέες, που θα συμβάλλουν στην προσωπική εξέλιξη. Έτσι, αυτό που συχνά παρεξηγείται ως απόσταση ή αγένεια, στην πραγματικότητα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή: την επιλογή της ποιότητας έναντι της ποσότητας. Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη δεν απορρίπτουν τους άλλους, απλώς φιλτράρουν προσεκτικά πού επενδύουν την ενέργεια και τον χρόνο τους. Σε έναν κόσμο που κινείται γρήγορα, εκείνοι επιλέγουν τη σιωπή για να ακούσουν καθαρά τις σκέψεις τους.

Η μοναχικότητα, λοιπόν, δεν είναι αδυναμία αλλά εργαλείο. Είναι ο χώρος όπου καλλιεργούνται ιδέες, γεννιούνται λύσεις και χτίζεται η ουσιαστική κατανόηση του εαυτού και του κόσμου. Και ίσως, τελικά, η πραγματική ευφυΐα να μην βρίσκεται μόνο στο πόσα γνωρίζει κανείς, αλλά στο πώς επιλέγει να ζει με όσα γνωρίζει.

