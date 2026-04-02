Οι ενήλικες απομακρύνονται από τα social media, στρέφονται όμως στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με έρευνα

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των ενηλίκων, επιβεβαιώνοντας το πώς η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα φθίνει

Λιγότερο ενεργοί στα social media είναι πλέον οι ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς περισσότεροι από τους μισούς την χρησιμοποιούν, όπως αναφέρει έκθεση της Ofcom.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε 7.533 ενήλικες άνω των 16 ετών, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2025, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Βρετανοί χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται τα μέσα ενημέρωσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους. Όπως επισημαίνει το Hollywood Reporter, τα στοιχεία αποτυπώνουν τις αλλαγές στις συνήθειες και τη συμπεριφορά τους τον τελευταίο χρόνο, σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα φθίνει και η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία.

Αν και η χρήση των social media παραμένει εξαιρετικά διαδεδομένη -με το 89% των ενηλίκων χρηστών του διαδικτύου να χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία πλατφόρμα, ποσοστό που φτάνει το 97% στις ηλικίες 16–34- η δραστηριότητα έχει γίνει πιο περιορισμένη. Οι χρήστες δείχνουν να προτιμούν περιεχόμενο με προσωρινό χαρακτήρα αντί για μόνιμες αναρτήσεις.

Παράλληλα, η συμμετοχή έχει γίνει πιο παθητική: μόλις το 49% των ενηλίκων δηλώνει ότι δημοσιεύει, σχολιάζει ή κοινοποιεί ενεργά περιεχόμενο, έναντι 61% το 2024. Μειωμένο είναι και το ενδιαφέρον για εξερεύνηση νέων ιστοσελίδων, ενώ όλο και περισσότεροι χρήστες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί σχετικά με το τι δημοσιεύουν, φοβούμενοι πιθανές συνέπειες στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται σημαντικά. Πλέον, το 54% των ενηλίκων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εφαρμογές όπως το ChatGPT, το Copilot ή το Gemini, γεγονός που είναι εντονότερο στις νεότερες ηλικίες. Μάλιστα, αρκετοί χρήστες αξιοποιούν αυτά τα εργαλεία για συνομιλία, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που τα αντιμετωπίζουν σχεδόν σαν ανθρώπινη παρουσία -είτε για συμβουλές σε προσωπικά ζητήματα είτε για συντροφιά κατά την εργασία από το σπίτι.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται επίσης για δημιουργικούς σκοπούς, όπως η διακόσμηση χώρων, η συγγραφή λόγων ή η παραγωγή καλλιτεχνικού περιεχομένου. Όσον αφορά την ενημέρωση, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Αν και το 85% των ενηλίκων εξακολουθεί να στρέφεται στα παραδοσιακά μέσα για ειδήσεις, η εμπιστοσύνη προς αυτά είναι διχασμένη: ένα σημαντικό ποσοστό τα θεωρεί αξιόπιστα, ενώ ένα εξίσου μεγάλο τα αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα.

Από την άλλη, το YouTube φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο, όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας αλλά και ως βασική πηγή περιεχομένου.

Τέλος, η έκθεση αναδεικνύει και έντονες ανησυχίες σχετικά με τον χρόνο μπροστά σε οθόνες. Μόλις το 59% των ενηλίκων θεωρεί πλέον ότι τα οφέλη της διαδικτυακής ζωής υπερτερούν των κινδύνων, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, λιγότεροι χρήστες πιστεύουν ότι τα social media έχουν θετική επίδραση στην ψυχική τους υγεία, ενώ τα δύο τρίτα παραδέχονται ότι περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο στις συσκευές τους.