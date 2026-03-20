Η Wella Professionals επαναλανσάρει το Blondorplex 9: Η νέα εποχή του ξανθού ξεκινά εδώ

Η Wella Professionals, το Νο1 Salon Color brand in the world*, οδηγεί το Blondor σε νέα επίπεδα – στην κυριολεξία!

Γνωρίστε το BlondorPlex, το οποίο ανεβάζει τον πήχη για τη δημιουργία ξανθού με εννέα τόνους ξάνοιγμα, ενσωματωμένη τεχνολογία Plex και Metal Purifier για πιο καθαρά, πιο φωτεινά αποτελέσματα. Με 9 στους 10 κομμωτές** να αναφέρουν προκλήσεις ως προς την επίτευξη ενός καθαρού ξανθού, το BlondorPlex θέτει ένα νέο επίπεδο στην αγορά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις υπηρεσίες του ξανθού. Αυτή η καινοτομία εξασφαλίζει αξεπέραστη καθαρότητα ξανοίγματος1 και μία πιο γρήγορη υπηρεσία χρώματος, ενώ συνοδεύεται από δύο νέες αποχρώσεις Cream Toner εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις, εκτοξεύοντας τη δημιουργικότητα με ολοκαίνουργια Signature Looks και τάσεις “What’s Hot” για Άνοιξη/Καλοκαίρι.

BLONDORPLEX 9: ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Για τη Wella Professionals, η ακεραιότητα της δομής της τρίχας αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια μίας υπηρεσίας χρώματος, τα κρυμμένα μέταλλα στον ινώδη κορμό της τρίχας μπορούν να μειώσουν την καθαρότητα του ξανοίγματος και τη συνολική υγεία των μαλλιών – αλλά το νέο BlondorPlex 9 της Wella Professionals συνδυάζει την τεχνολογία Plex που οι colorists μας γνωρίζουν και αγαπούν, μαζί με την καινοτόμο τεχνολογία Μetal Purifier, συμβάλλοντας στην επίτευξη του επιθυμητού ξανοίγματος. Αυτό το προϊόν κομμωτηρίου προσφέρει απόλυτη καθαρότητα ξανοίγματος, καθώς και ενισχυμένη εξουδετέρωση των ανεπιθύμητων τόνων, δίνοντας σε εσάς (τον ειδικό) τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας του ξανοίγματος. Και ακριβώς όπως θα αναμένατε, η σύνθεσή του είναι vegan και η συσκευασία του είναι από 100% ανακυκλωμένα υλικά2.

BLONDORPLEX NO2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΣΕ 2 ΛΕΠΤΑ

Το επόμενο στη σειρά είναι το BlondorPlex No2. Το BlondorPlex αποκτά το δικό του δεύτερο βήμα, το οποίο αναδημιουργεί τους εσωτερικούς δεσμούς της τρίχας, με αποτέλεσμα πιο δυνατά μαλλιά σε μόνο 2 λεπτά και έως 97% λιγότερο σπάσιμο της τρίχας3. Η πανίσχυρη τεχνολογία Plex ενδυναμώνει σε βάθος και αποκαθιστά ορατά τα ταλαιπωρημένα, ξανοιγμένα ή με ανταύγειες μαλλιά. Τώρα, ως μέρος της οικογένειας του BlondorPlex, το No2 εξακολουθεί να αποτελεί το απαραίτητο δεύτερο βήμα σε κάθε υπηρεσία ξανοίγματος και έχει σχεδιαστεί από το ερευνητικό εργαστήριο της Wella Professionals έτσι ώστε να προσφέρει σε κάθε colorist απόλυτη σιγουριά σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του ξανθού.

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΜΙΑ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ JAMES EARNSHAW, WELLA GLOBAL AMBASSADOR

Παθιασμένη πάντα με την επαγγελματική της κοινότητα, η Wella Professionals συνεργάστηκε με τον Wella Global Ambassador, James Earnshaw, για να συν-δημιουργήσουν δύο νέες αποχρώσεις cream toner για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι, εμπνευσμένες από τις τάσεις χροιές — με υπογραφή στη συσκευασία. Ακολουθώντας τη στροφή της σεζόν προς πιο ψυχρούς, ουδέτερους τόνους, τα νέα Scandi Rose και Scandi Beige cream toners χαρίζουν νεανικά, παστέλ αποτελέσματα που βοηθούν στη δημιουργία των soft snow και sandy neutrals αποχρώσεων που θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

WHAT’S HOT ΚΑΙ SIGNATURE LOOKS

Για τη Wella Professionals, η υποστήριξη της κοινότητας των επαγγελματιών εκτείνεται πολύ πιο πέρα από την προϊοντική καινοτομία. Με στόχο να εμπνεύσουν και να ισχυροποιήσουν τους κομμωτές, οι James Earnshaw, Nikki Lee και οι Lucchese Brothers δημιούργησαν τα Signature Looks και τις What’s Hot τάσεις αυτής της σεζόν. Τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι, τα ξανθά ‘ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο’, καθώς η Wella Professionals συνδυάζει την επιρροή από τις πασαρέλες με την 'street style' αισθητική, επανακαθορίζοντας τους κανόνες για το ξανθό. Από τις πελάτισσες που αποζητούν τα πιο επίκαιρα looks μέχρι εκείνες που θέλουν πιο διακριτικές, trend-inspired αλλαγές, υπάρχει μια υπηρεσία Blondor.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΣΑΣ ΜΕ ‘SIGNATURE’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είτε οι πελάτισσες απαιτούν σκανδιναβικό μινιμαλισμό, είτε λάμψη από Λος Άντζελες, τα Wella Professionals Signature Looks είναι οι απόλυτες υπηρεσίες για ανεπιτήδευτα ξανθά. Οι παραδοσιακές ανταύγειες αναβαθμίζονται με ένα Shinefinity Glaze και ‘αποκαλύπτονται’ με το BlondorPlex 9 για αποτελέσματα που κλέβουν τις εντυπώσεις.

