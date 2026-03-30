Η SEVEN7EEN παρουσιάζει τη νέα setting πούδρα Loose Face Powder No.02 Natural Pink σε απαλή ροζ απόχρωση για να σταθεροποιήσετε το μακιγιάζ σας σε πρόσωπο και μάτια και να χαρίσετε στην επιδερμίδα σας all over φωτεινότητα με φυσικό ματ αποτέλεσμα!

Η σύνθεση της νέας No.02 Natural Pink έχει αέρινη υφή με ανάλαφρη αίσθηση που εξαφανίζει τις ανεπιθύμητες γυαλάδες και δημιουργεί ματ αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας. Απαλύνει την όψη των πόρων και των ατελειών και χαρίζει ομοιόμορφη και λεία όψη, χωρίς γραμμές.

Χρησιμοποιήστε την είτε πάνω από την κρέμα βάσης σας για ματ επιδερμίδα είτε πάνω από το foundation για να το σετάρετε και να φωτίσετε το αποτέλεσμα ή μετά το concealer για να εξουδετερώσετε τους γκρι τόνους κάτω από τα μάτια.

Η Loose Face Powder No.02 Pink είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας και διατηρεί ανάλαφρη αίσθηση που αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει.

Η συσκευασία περιλαμβάνει puff.

