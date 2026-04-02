Diorshow: Βλεφαρίδες που κλέβουν την παράσταση

Προσθέτοντας μια εμβληματική πινελιά στις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, η Diorshow προσφέρει γοητεία που ηλεκτρίζει, κάνοντας σταθερά το βλέμμα να πρωταγωνιστεί.

Το 2025, ο Peter Philips, Δημιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής Εικόνας του Μακιγιάζ Dior, δημιούργησε την Diorshow Overvolume, τη μάσκαρα που ξεκίνησε μια ισχυρή επανάσταση στο μακιγιάζ των ματιών. Κατάφερε να συνδυάσει τον εκκεντρικό όγκο με το αποτέλεσμα ανάδειξης βλεφαρίδα προς βλεφαρίδα, χάρη στη σύνθεση που καλύπτει αμέσως τις βλεφαρίδες και στο πρωτοποριακό βουρτσάκι.

Το 2026, οι βλεφαρίδες συνεχίζουν να κλέβουν την παράσταση με την Diorshow Overvolume που διατίθεται σήμερα σε αδιάβροχη έκδοση, η οποία είναι εξαιρετικά ανθεκτική στο νερό και έχει πολύ υψηλή συγκέντρωση σε χρωστικές. Το δεύτερο κεφάλαιο της επανάστασης στον όγκο και το αποτέλεσμα ανάδειξης παρουσιάζεται σε νέα ασημί συσκευασία που έχει διακοσμηθεί με το διάσημο μοτίβο cannage του οίκου.

Για να σηματοδοτήσει αυτή την περίσταση, ο oίκος αποκαλύπτει μια ολόκληρη συλλογή προϊόντων μακιγιάζ ματιών. Ο πρωταγωνιστής αυτής της συλλογής, η Diorshow Overvolume, διατίθεται σε νέες αποχρώσεις με πολύ υψηλή συγκέντρωση σε χρωστικές. Οι limited-edition παλέτες Diorshow 5 Couleurs επίσης έχουν διακοσμηθεί με το μοτίβο cannage και προσθέτουν τη δική τους πινελιά σε αυτό το σαγηνευτικό look, αποκαλύπτοντας χρωματικούς συνδυασμούς που βασίζονται σε μονόχρωμες αποχρώσεις με θεαματικό τελείωμα.

Ο Dior αναδεικνύεται αυτό το look που είναι εμπνευσμένο από την υψηλή ραπτική με τις πρέσβειρες Deva Cassel και Willow Smith. Αυτό το γοητευτικό δίδυμο που αποτελεί πηγή έμπνευσης γράφει το νέο κεφάλαιο της Diorshow που αποπνέει μαγνητική ενέργεια.

Diorshow Overvolume Waterproof: Εκκεντρικά πολυτελές βλέμμα που παραμένει αναλλοίωτο

Ποιος θα μπορούσε να ενσαρκώσει την εκκεντρική πολυτέλεια καλύτερα από τον Οίκο Dior; Η εμβληματική συλλογή New Look, που προκάλεσε επανάσταση στην ιστορία της μόδας, καθιέρωσε αμέσως τον Christian Dior ως αδιαμφισβήτητο μετρ του όγκου. Το ίδιο ταλέντο χαρακτηρίζει την Diorshow Overvolume, τη μάσκαρα που συνδυάζει αποτελεσματικά τον εκκεντρικό όγκο με το ακριβές αποτέλεσμα ανάδειξης βλεφαρίδα προς βλεφαρίδα.

Το 2026, αυτό το αντικείμενο ομορφιάς που θεωρείται πλέον εμβληματικό επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα όρια με μια αδιάβροχη έκδοση που προσφέρει απίστευτο αποτέλεσμα μακιγιάζ.

+ 220% άμεσος όγκος1 με ιδανικό διαχωρισμό βλεφαρίδα προς βλεφαρίδα

Αυτό το τεχνικό επίτευγμα οφείλεται σε έναν συνδυασμό μαλακών κεριών και μαλακτικών συστατικών που εξασφαλίζει αρχικά ευπροσάρμοστο όγκο και καμπύλες από τη ρίζα έως την άκρη, διατηρώντας παράλληλα τις βλεφαρίδες ελαστικές. Αυτά τα συστατικά δημιουργούν μια εύπλαστη σύνθεση, ενώ παράλληλα εξισορροπούν τον XXL όγκο με την τέλεια ανάδειξη

των βλεφαρίδων. Ταυτόχρονα, σφαιρίδια πούδρας κάνουν τη σύνθεση πιο πυκνή, τονίζοντας ακόμα περισσότερο το θεαματικό αποτέλεσμα όγκου της μάσκαρα.

48ωρη διάρκεια2

Σταθερό και αδιάβροχο αποτέλεσμα που είναι ανθεκτικό στον ιδρώτα, χωρίς μουντζούρες

Το αδιάβροχο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χάρη στην εξειδικευμένη δομή της σύνθεσης. Η άνυδρη σύσταση περιέχει ως επί το πλείστον λιπόφιλα συστατικά και έχει μηδενική συνάφεια με το νερό. Ένα δίδυμο πολυμερών για υποστήριξη σχηματίζει ένα ανάλαφρο και άνετο αδιάβροχο φιλμ. Μαζί, εξασφαλίζουν μια σύνθεση που προσκολλάται καλά στις βλεφαρίδες, προστατεύοντας παράλληλα το μακιγιάζ χάρη στις υδατοαπωθητικές της ιδιότητες. Έτσι, ακόμα και όταν έρχεται σε επαφή με νερό ή σμήγμα, το μακιγιάζ παραμένει αναλλοίωτο και δεν «τρέχει». Ταυτόχρονα, ένας συνδυασμός δομικών και άκαμπτων κεριών περιβάλλει τις βλεφαρίδες, σταθεροποιώντας τις καμπύλες και τον όγκο στην πάροδο του χρόνου.

Βλεφαρίδες με βαθύ μαύρο χρώμα

Η εξαιρετική τεχνογνωσία του Dior στην ανάπτυξη των συνθέσεων είναι επίσης εμφανής στην τέλεια συγκέντρωση μαύρων χρωστικών, η οποία εξασφαλίζει έντονο χρώμα χωρίς να κάνει συμβιβασμούς ούτε στη διάρκεια ούτε στην εμπειρία για τις αισθήσεις.

Βουρτσάκι Overvolume

Εξοπλισμένο με ένα κεντρικό δοχείο στο οποίο συγκεντρώνεται η μάσκαρα, το βουρτσάκι Diorshow Overvolume ντύνει τις βλεφαρίδες με την ιδανική ποσότητα μάσκαρα από το πρώτο πέρασμα, χωρίς να κάνει κόμπους. Ο πρωτοποριακός συνδυασμός ακίδων εξασφαλίζει αψεγάδιαστο αποτέλεσμα μακιγιάζ.

Συγκεκριμένα:

- Οι εύκαμπτες ακίδες σε σχήμα πετάλου καλύπτουν τις βλεφαρίδες με έντονο χρώμα.

- Οι άκαμπτες ακίδες πιάνουν κάθε βλεφαρίδα, ακόμα και τις πιο κοντές.

- Οι ακίδες στο άκρο του απλικατέρ προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την εφαρμογή της μάσκαρα.

Η Diorshow Overvolume Waterproof δείχνει εντυπωσιακά τολμηρή μέσα στη μαλακή, καπιτονέ συσκευασία της που τονίζεται με το εμβληματικό μοτίβο cannage του Οίκου. Είναι ένα πολυπόθητο αξεσουάρ μόδας που τραβά όλα τα βλέμματα.

Diorshow Overvolume, ο εκκεντρικός όγκος αποκτά χρώμα

Η μάσκαρα Diorshow Overvolume εμπλουτίζεται με τέσσερις νέες εντυπωσιακές και εκκεντρικές αποχρώσεις.

Μεταξύ αυτών, η 161 Overblue, ένα ζωηρό μπλε ελεκτρίκ, και η 790 Overbrown, ένα βαθύ, ψυχρό καφέ, που προστίθενται στη μόνιμη συλλογή. Η limited-edition 971 Overplum αποκαλύπτει ένα δαμασκηνί με μοβ τόνους που ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, ενώ η 840 Overpink ντύνει τις βλεφαρίδες με μια λαμπερή ροζ πινελιά – αυτή η ζωηρή

απόχρωση επικαλύπτει τελείως το φυσικό χρώμα των βλεφαρίδων, προσφέροντας τέλεια κάλυψη.

Αυτές οι τέσσερις αποχρώσεις που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε χρωστικές προσφέρουν σαγηνευτικό όγκο για μέγιστη ανάδειξη, ενώ όλες κυκλοφορούν στην εμβληματική συσκευασία της Diorshow Overvolume που τονίζεται με το μαύρο μοτίβο cannage.

«Η δύναμη του χρώματος στις βλεφαρίδες σας. Σε αυτό το λανσάρισμα, παρουσιάζουμε ένα ζωηρό μπλε που δίνει ένα σέξι vintage στυλ στο μακιγιάζ των ματιών, ένα υπέροχο καφέ που κάνει το βλέμμα πιο έντονο, διατηρώντας ωστόσο ένα φυσικό αποτέλεσμα, ένα κομψό δαμασκηνί που πλαισιώνει υπέροχα και τονίζει όλα τα χρώματα ματιών και ένα εντυπωσιακό ροζ για παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα που τραβά τα βλέμματα. Όγκος και χρώμα, από τον Dior για εσάς.» Peter Philips, Δημιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής Εικόνας του Μακιγιάζ Dior

Diorshow 5 Couleurs Limited Edition: Μια επίδειξη αποχρώσεων εμπνευσμένων από την υψηλή ραπτική σε θεαματικά τελειώματα

Ο Peter Philips εμπλουτίζει τις παλέτες Diorshow 5 Couleurs με 4 limited-edition προτάσεις που έχουν σχεδιαστεί ως μονοχρωματικοί συνδυασμοί σε ροζ, μπλε, λιλά και καφέ τόνους με θεαματικά τελειώματα. Στο επίκεντρο κάθε παλέτας, έχει τοποθετήσει εντυπωσιακά λαμπερές διχρωματικές αποχρώσεις που προσελκύουν φυσικά το φως και το αντανακλούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τις πιο απαλές έως τις πιο έντονες αποχρώσεις, αυτοί οι συνδυασμοί σας καλούν να παίξετε με σατινέ, ματ ή ιριδίζουσες υφές, για να δημιουργήσετε εύκολα ένα μακιγιάζ ματιών στα μέτρα σας.

Η 855 Rose Moiré αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό απαλών ροζ αποχρώσεων που λάμπουν όπως το moiré – ένα είδος μεταξωτού υφάσματος με κυματισμούς.

Η 170 Midnight Lamé περιέχει λαμπερές μεταλλικές αποχρώσεις σε σκούρους έως φωτεινούς μπλε τόνους.

Η 964 Lilac Tulle ντύνει τα μάτια με ένα πέπλο μπλε και λιλά αποχρώσεων που τονίζονται με ένα βαθύ μπορντό.

Η 563 Brown Brocart είναι εμπνευσμένη από την πλούσια υφή ενός πολυτελούς μεταξωτού μπροκάρ σε καφέ και γκρι-μπεζ τόνους.

«Για να γιορτάσουμε το λανσάρισμα της χρωματιστής Diorshow Overvolume, δημιουργήσαμε 4 παλέτες σκιών ματιών σε ασορτί τόνους. Η Brown Brocart ταιριάζει με την καφέ μάσκαρα, η Midnight Lamé λειτουργεί αρμονικά με την μπλε, ενώ η Rose Moiré και η Lilac Tulle ταιριάζουν τόσο με τη ροζ όσο και με τη δαμασκηνί μάσκαρα. Επιλέξτε τη δαμασκηνί για πιο σοφιστικέ αποτέλεσμα και τη ροζ για πιο παιχνιδιάρικο. Η κεντρική απόχρωση και στις 4 παλέτες είναι σαν μια πηγή φωτός με μοναδική ιριδίζουσα λάμψη. Κάθε κεντρική απόχρωση συνοδεύεται από 4 αποχρώσεις που ορίζουν την ταυτότητα κάθε παλέτας». Peter Philips

Αυτές οι 4 limited-edition προτάσεις παρουσιάζονται στην εμπνευσμένη από την υψηλή ραπτική συσκευασία που έχει διακοσμηθεί με το μοτίβο cannage, παραπέμποντας στην εμβληματική τσάντα Lady Dior. Αυτό το εμβληματικό μοτίβο του Οίκου έχει χαραχτεί επίσης πάνω σε κάθε σκιά ματιών, αναδεικνύοντάς την με ένα κομψό σχέδιο εμπνευσμένο από την υψηλή ραπτική.

Η καμπάνια Diorshow

Το δεύτερο κεφάλαιο: πιο υπνωτικό από ποτέ

Η Deva Cassel και η Willow Smith κλέβουν ξανά την παράσταση, παρουσιάζοντας αυτή τη νέα έκδοση. Οι δύο πρέσβειρες δείχνουν πιο θεαματικές από ποτέ καθώς εμφανίζονται για άλλη μία φορά στην εμβληματική πασαρέλα της Diorshow, τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Η ισχυρή ενέργεια των δύο καλλιτέχνιδων αποκαλύπτεται μέσα από τον φακό του Axel Morin. Η Deva Cassel φορά την παλέτα 855 Rose Moiré, ενώ η Willow Smith φορά την 563 Brown Brocart.

Ανάμεσα στις εκτυφλωτικές αποχρώσεις, την καθρεφτίζουσα λάμψη και τις πινελιές χρώματος, η Deva Cassel πρωταγωνιστεί στο πλευρό των μοντέλων Akon Changkou και Qun Ye. Φορά την Diorshow Overvolume στην απόχρωση 161 Overblue και τα βλέφαρά της δείχνουν εντυπωσιακά με τη μεταλλική λάμψη και τους μπλε τόνους της παλέτας Diorshow 5 Couleurs στην απόχρωση 170 Midnight Lamé. Η Akon φορά την Diorshow Overvolume στην απόχρωση 971 Overplum που ταιριάζει με τους πλούσιους τόνους της παλέτας Diorshow 5 Couleurs στην απόχρωση 563 Brown Brocart. Η Qun Ye κάνει την απόλυτη αντίθεση, φορώντας την Diorshow Overvolume στην απόχρωση 840 Overpink σε συνδυασμό με τους διακριτικούς τόνους της παλέτας Diorshow 5 Couleurs στην απόχρωση 855 Rose Moiré.



