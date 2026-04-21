Η Σίντνεϊ Σουίνι ήλπιζε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Με βάση τις αντιδράσεις για την 3η σεζόν του Euphoria και τις γυμνές σκηνές της, δεν άλλαξαν και πολλά από τότε

Το Euphoria ήρθε μετά από τρία χρόνια με την τρίτη σεζόν, με δύο επεισόδια να είναι διαθέσιμα στο HBO Max. Ωστόσο, την μεγαλύτερη προσοχή έχει τραβήξει η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία ως Κάσι εμφανίζεται γυμνή ενώ πλέον ασχολείται με το OnlyFans.

Ο ρόλος της στην τρίτη σεζόν σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τόσο από τα media όσο και από τους θεατές στα social media, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις γυμνές σκηνές της στη σειρά, καθώς και το στίγμα που υπάρχει για τις γυναίκες που γδύνονται μπροστά στην κάμερα.

Για την ακρίβεια, το 2021 στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας The Voyeurs παραδέχτηκε στο Cosmopolitan πως έφτασε σε ένα σημείο να αναρωτηθεί αν το είχε παρακάνει. «Έψαξα διάσημους που έχουν κάνει γυμνές σκηνές, προσπαθώντας να νιώσω καλύτερα. Υπάρχουν μέχρι και ωριαία βίντεο με διάσημους άνδρες ηθοποιούς σε γυμνές σκηνές, οι οποίοι κερδίζουν Όσκαρ και επαινούνται για τη δουλειά τους. Όμως, όταν το κάνει μια γυναίκα, αντιμετωπίζεται υποτιμητικά. Δεν τη θεωρούν πραγματική ηθοποιό, λένε απλώς ότι γδύνεται για να πάρει έναν ρόλο».

Πρόσθεσε επίσης πως «δεν νομίζω ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι με πήραν στα σοβαρά στο Euphoria επειδή έβγαλα την μπλούζα μου. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να συμβάλω έστω και λίγο στο να αλλάξει αυτό».

Οι θεατές πάντως εμφανίζονται διχασμένοι από την εξέλιξη της Κάσι στο Euphoria. Ένας χρήστης έγραψε στο Χ πως «αυτή η σεζόν μοιάζει σαν μια διαδικασία εξευτελισμού για τη Σίντνεϊ Σουίνι και πραγματικά θέλω να ξέρω τι σκέφτεται, γιατί δεν γίνεται να είναι μόνο τα χρήματα».