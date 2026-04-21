Φέντεζ: Ο πρώην σύζυγος της Κιάρα Φεράνι θα γίνει μπαμπάς για τρίτη φορά
JTeam
21 Απριλίου 2026
Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Κιάρα Φεράνι, ο Φέντεζ πρόκειται να γίνει ξανά μπαμπάς. Μπορεί ο χωρισμός να μονοπώλησε το ενδιαφέρον του πλανήτη, αφού κάθε άλλο παρά βελούδινος ήταν, ωστόσο πια αυτή η ιστορία ανήκει στο παρελθόν. Και οι δύο έχουν προχωρήσει παρακάτω, με τον καλλιτέχνη να ετοιμάζεται να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του.
Η σύντροφός του, Τζούλια Χόνεγκερ, βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Tik Tok, στο οποίο διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της. Αν και οι ψίθυροι κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό στα ιταλικά μέσα, ο Φέντεζ και η Τζούλια Χόνεγκερ - που είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2025 - είχαν επιλέξει να προστατέψουν αυτή την εξέλιξη για τη σχέση τους.
Ο Φέντεζ ανακοίνωσε πως θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά
Στην εν λόγω ανάρτηση, το ζευγάρι περπατάει χέρι - χέρι, με την 23χρονη σχεδιάστρια να φοράει ένα τζιν και ένα crop top, από το οποίο ξεπροβάλλει η φουσκωμένη κοιλιά της. Οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, με τον Φέντεζ να σχολιάζει απλώς μια καρδιά στη λεζάντα της δημοσίευσής του. Κάπως έτσι, λοιπόν, ήρθε η επιβεβαίωση ότι σύντομα θα γίνει ξανά μπαμπάς.
❣️
Το βίντεο έχει μέχρι στιγμής 3 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, που αναφέρονται σε αυτή την αλλαγή στην προσωπική ζωή του Φέντεζ, μετά την Κιάρα Φεράνι.
Να θυμίσουμε, πως από τον γάμο του με την Κιάρα Φεράνι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, Λέο και Βικτόρια, 8 και 5 ετών αντίστοιχα. Η σχέση τους ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2016. Δύο χρόνια μετά, το 2018, παντρεύτηκαν στη Σικελία, ενώ την άνοιξη του 2024 πήραν διαζύγιο, μετά από μια περίοδο έντασης και δημόσιων κατηγοριών.
