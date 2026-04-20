KIKO MILANO Love Fusion: Το foundation που θα ερωτευτείτε από την πρώτη εφαρμογή

Πως θα ήταν αν το foundation είχε την ίδια ανάλαφρη αίσθηση και φροντίδα με τα skincare προϊόντα;

Η KIKO MILANO παρουσιάζει το Love Fusion, ένα foundation που συνδυάζει την απόδοση του make-up με τα οφέλη της περιποίησης της επιδερμίδας. Προσφέρει ενυδάτωση έως και 24 ώρες, συμβάλλει στην προστασία του επιδερμικού φραγμού για 24 ώρες και εξασφαλίζει διάρκεια έως 16 ώρες, μέσα από μια ανάλαφρη, breathable σύνθεση που αγκαλιάζει την επιδερμίδα.

Διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα αποχρώσεων που προσαρμόζονται σε κάθε τόνο επιδερμίδας, ενώ η υψηλής απόδοσης ιταλική του σύνθεση χαρίζει άψογο, φυσικό αποτέλεσμα που παράλληλα περιποιείται την επιδερμίδα.

Η υφή του απλώνεται εύκολα, χωρίς σιλικόνες και χωρίς το βαρύ “cakey” αποτέλεσμα, αφήνοντας μια φυσική, φωτεινή επιδερμίδα που διαρκεί - από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η νέα σύνθεση Love Fusion

Το Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation χαρίζει άψογη, φυσικά φωτεινή όψη μέσα από μια πρωτοποριακή σύνθεση με 86% συστατικά skincare και 96% συστατικά φυσικής προέλευσης. Χάρη στην τεχνολογία LOVE BOND PRO-TECH, το foundation ενσωματώνεται καλύτερα στην επιδερμίδα και αφήνει λεία, μεταξένια υφή με φυσικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ένα φυτικής προέλευσης υποκατάστατο σιλικόνης, προσφέρει μεταξένια αίσθηση κάνοντας την εφαρμογή πιο ομοιόμορφη.

Στην καρδιά της σύνθεσης βρίσκεται το αποκλειστικό KIKO LOVE COMPLEX, ένας συνδυασμός δραστικών συστατικών που φροντίζουν την επιδερμίδα σε κάθε εφαρμογή: Υαλουρονικό Οξύ για βαθιά ενυδάτωση, Εκχύλισμα Τριαντάφυλλου για αίσθηση απαλότητας και άνεσης και Βιολογικό Νερό Κριθαριού που συμβάλλει στην προστασία της επιδερμίδας.

Το αποτέλεσμα; Μια σύνθεση που γεννήθηκε εκεί όπου συναντιούνται το skincare και το make-up, χαρίζοντας στην επιδερμίδα φυσική λάμψη, άνεση και ένα αποτέλεσμα που φαίνεται — και «νιώθεται».

Η νέα καμπάνια Love Fusion

Το λανσάρισμα της σειράς Love Fusion συνοδεύεται από μια νέα καμπάνια με πρωταγωνίστρια το μοντέλο, ηθοποιό, συγγραφέα και ακτιβίστρια Emily Ratajkowski. Η καμπάνια αναδεικνύει τη μοναδική «χημεία» ανάμεσα στο skincare και το make-up, ένα love story όπου η περιποίηση και το μακιγιάζ συναντιούνται για να δημιουργήσουν την πιο φυσικά λαμπερή επιδερμίδα.

Μιλώντας για τη συμμετοχή της στην καμπάνια, η Emily Ratajkowski δήλωσε: «Πέρασα υπέροχα στα γυρίσματα της καμπάνιας Love Fusion για την KIKO MILANO. Λατρεύω τα προϊόντα τους και μου άρεσε πολύ το concept που φέρνει πίσω την ατμόσφαιρα των 90s rom-com.»

Η σειρά Love Fusion

Η σειρά Love Fusion περιλαμβάνει επίσης δύο προϊόντα που ολοκληρώνουν το look:

Love Fusion 24H Moisture Radiant Concealer

Ένα concealer που απλώνεται τέλεια και φωτίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια, προσφέροντας ενυδάτωση και φυσική λάμψη.

Λειτουργεί ιδανικά σε συνδυασμό με το foundation για ομοιόμορφο, φωτεινό αποτέλεσμα και ξεκούραστη όψη που διαρκεί όλη μέρα.

Gleam Dream Highlighter

Ένα cushion highlighter με καινοτόμο υφή που «λιώνει» στην επιδερμίδα χαρίζοντας ένα διακριτικό, φωτεινό glow με ανάλαφρη αίσθηση.

Η σειρά KIKO MILANO Love Fusion είναι διαθέσιμη στο kikocosmetics.gr & στα φυσικά καταστήματα:

Αθήνα: The Mall of Athens, Δημ. Αγγέλου Μεταξά 41 (Γλυφάδα), River West, Notos Πειραιά, Notos Ομόνοια, Κορυδαλλός (Ταξιαρχών 50), Νέο Ψυχικό (Λεωφόρος Κηφισίας 212), Galerie de Beauté–Athens Metro Mall, Κηφισιά (Κυριαζή 34), Νέα Σμύρνη (2ας Μαΐου 36), Νέα Ιωνία (Λ. Ηρακλείου 306 & Επταλόφου 2), Designer’s Outlet, Galerie de Beauté - Νέα Ερυθραία (Λεωφ. Κηφισίας 336), Galerie de Beauté - Αχαρνές (Δεκελείας 13 & Οδυσσέως 20), Galerie de Beauté – Ίλιον (Φιλοκτήτου 84), Galerie de Beauté – Βριλήσσια (Λεωφ. Πεντέλης 27Α & Αχιλλέως), Galerie de Beauté – Χολαργός (Λεωφόρος Μεσογείων 230), Galerie de Beauté – Πατησίων (28ης Οκτωβρίου 147), Galerie de Beauté – Shopping House (Θεομήτορος 41), Galerie de Beauté - Βάρη (Λεωφόρος Αναγυρούντος 45)

Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 52, Mediterranean Cosmos, Notos Τσιμισκή, One Salonica Outlet Mall

Πάτρα: Ρήγα Φεραίου & Αγίου Νικολάου

Καλαμάτα: Notos Καλαμάτα

Τρίκαλα: Ασκληπιού 35 (πεζόδρομος)

Ιωάννινα: Χαριλάου Τρικούπη 18 & Οπλαρχηγού Πουτέτση