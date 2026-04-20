Η νέα συλλογή της Seventeen Spring/Summer 2026 εμπνέεται από τρεις κυρίαρχες χρωματικές παλέτες της Άνοιξης

Τη γοητευτική γήινη, τη διαχρονική nude και το δυναμικό κόκκινο και μωβ!

Νέες αποχρώσεις και νέα σειρά ματ σκιών για να έχεις ό,τι χρειάζεται για τους επόμενους μήνες, και όχι μόνο!

Silky Shadow Matt

Νέα σειρά μεταξένιων σκιών Silky Shadow Matt για πλούσιο ματ χρώμα προσαρμόσιμης έντασης. Με υψηλή απόδοση χρώματος και μεγάλη διάρκεια, οι 5 αποχρώσεις σε γήινους και nude τόνους θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού σου μακιγιάζ.



Clay Whisper All Over

Νέες αποχρώσεις του αγαπημένου πολυχρηστικού ρουζ Clay Whisper All Over για πρόσωπο, μάτια και χείλη για ματ (No.04 Bronzer Matt) ή λαμπερό αποτέλεσμα (No.05 Bronze Glow). Iδανικές και για contouring, έχουν απολαυστικά κρεμώδη υφή και ενυδατική σύνθεση.

Scandal Gloss in Oil Serum

Νέα γοητευτική απόχρωση No.06 Rose του super ενυδατικού Scandal Gloss in Oil Serum για lipcare με έντονη glossy λάμψη και άνετη αίσθηση στα χείλη όλη μέρα!

Matte Lasting Lipstick

Νέες αποχρώσεις του δημοφιλούς Matte Lasting Lipstick για σταθερό έντονο ματ χρώμα, άνετη αίσθηση και αντηλιακή προστασία με SPF15. Εσύ, ποια απόχρωση θα επιλέξεις;

Matlishious Super Stay Lip Color

Δύο νέες αποχρώσεις του Matlishious Super Stay Lip Color No.59 Nude Pink και No.60 Baby Pink για να απολαύσεις τη φετινή σεζόν με απολαυστική mousse υφή στα χείλη, σταθερό ματ χρώμα και ανάλαφρη αίσθηση μεγάλης διάρκειας.

All Day Lip Color

Αναζητάς απόλυτο ματ χρώμα ή θέλεις να προσθέσεις gloss; Με το All Day Lip Color δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Είτε επιλέξεις το νέο Νο. 98 για έντονο κόκκινο, είτε το νέο Νο. 99 για nude αποτέλεσμα, εσύ αποφασίζεις για το πότε θα προσθέσεις gloss. Όποια κι αν είναι η επιλογή σου, τα χείλη σου παραμένουν ενυδατωμένα χάρη στη non-drying σύνθεσή του και το χρώμα αψεγάδιαστο όλη μέρα!

Lipstick Special

Η γκάμα του Lipstick Special ανανεώνεται με 4 νέες ανοιξιάτικες αποχρώσεις για πλούσιο χρώμα, κρεμώδη υφή και special ενυδατική σύνθεση! Βρες την αγαπημένη σου!





Studio Rapid Dry Longlasting Color

Τα πιο δημοφιλή βερνίκια της Seventeen σε νέα, ανοιξιάτικα χρώματα! Απόλαυσε αψεγάδιαστο χρώμα μεγάλης διάρκειας και πανεύκολη εφαρμογή, ακόμα και στο σπίτι με την εξειδικευμένη quick dry σύνθεσή τους!

