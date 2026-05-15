Summer Perfume Wardrobe: Τα αρώματα του καλοκαιριού που θα μας συνοδεύουν παντού

Για όσες ψάχνουν ένα νέο άρωμα για αυτό το καλοκαίρι, οι επιλογές δεν είναι μόνο πολλές, είναι και καλύτερες από ποτέ!

Μια βόλτα από το αγαπημένο μας κατάστημα καλλυντικών είναι αρκετή για να μας φτιάξει τη διάθεση. Ειδικά αν στη wish list μας έχουμε νέα αρώματα, αφού αυτή τη σεζόν η αγορά καλλυντικών μας προσφέρει υπέροχες συνθέσεις σε απίθανα μπουκάλια που θα μας γεμίσουν με νότες ευφορίας και θα στολίσουν τα boudoir μας. Πάμε να δούμε μερικά από αυτά που εμείς ξεχωρίσαμε και σου τα προτείνουμε είτε για να γίνουν το νέα σου άρωμα, είτε για να προστεθούν στην perfume wardrobe σου, είτε για να τα δωρίσεις σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο!





Calvin Klein Euphoria Bold Elixir Parfum Intense For Women

Ξυλώδες, εθιστικό, αισθησιακό! Η βανίλια αποξηραίνεται κάτω από τον ήλιο της Μαδαγασκάρης και στη συνέχεια καβουρδίζεται, αποκαλύπτοντας πλούσιες και βαθιές νότες που δημιουργούν μια απροσδόκητη ζεστασιά. Η καπνιστή ορχιδέα, το πλούσιο ξύλο δρυός και το απόσταγμα γιασεμιού αποπνέουν αδιαμφισβήτητη αυτοπεποίθηση που ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεσή μας αυτή την εποχή.









Carolina Herrera Good Girl Jasmine Absolute Eau de Parfum

Με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων του Good Girl, ο οίκος Carolina Herrera παρουσιάζει το Good Girl Jasmine Absolute – μια τολμηρή, νέα έκφραση του χαρακτηριστικού γιασεμιού του οίκου και του αυθεντικού εμβληματικού αρώματος.

Αυτή η νέα λουλουδένια gourmand εκδοχή αναδεικνύει έναν λαμπερό αισθησιασμό και σηματοδοτεί μια δεκαετία ακαταμάχητης γοητείας και ατρόμητης θηλυκότητας, ενώ η βάση από golden vanilla, oakwood και vetiver προσδίδει θερμότητα και διάρκεια, δημιουργώντας ένα βαθύ, μαγνητικό ίχνος.





Rabanne, Fame in Love

Ο οίκος Rabanne παρουσιάζει το Fame in Love που επανερμηνεύει τη gourmand πλευρά της συλλογής με ζουμερή φράουλα και χαρίζει ζωντάνια και θηλυκότητα. Πράσινο μανταρίνι και βασιλικός ανοίγουν τη σύνθεση με φρεσκάδα, ενώ το γιασεμί στην καρδιά φωτίζεται από νότες λιβανιού και ίριδας. Η βάση από βανίλια και πατσουλί προσδίδει βάθος και αισθησιακή διάρκεια, δημιουργώντας ένα αποτύπωμα παιχνιδιάρικο αλλά εκλεπτυσμένο.









Chloé, Nomade Jardin d’Égypte

Εμπνευσμένο από την Αίγυπτο, τη γενέτειρα της ιδρύτριας του οίκου, Gaby Aghion, το άρωμα αυτό αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν τόπο γεμάτο φως, ζεστασιά και μνήμες, που συμβολίζει την ελευθερία και τη γυναικεία αυθεντικότητα. Μας μεταφέρει την εικόνα μιας καταπράσινης όασης στις όχθες του Νείλου μέσα από τις νότες κασσίας, τη φρεσκάδα του πάπυρου, τους αποξηραμένους χουρμάδες, καθώς και το μείγμα ρητινών και μπαχαρικών με νότες κανέλας, σανταλόξυλου και μύρου.









Gucci Bloom Ambrosia d’ Oro

Ένα λευκό ανθισμένο μπουκέτο που αποτυπώνει την αυθεντική και φωτεινή διάσταση του άνθους, μέσα από βελούδινες, κρεμώδεις αποχρώσεις που θυμίζουν βερίκοκο και φωτίζονται από τη λαμπερή καθαρότητα του Jasmine Hedione. Η σύνθεση εξελίσσεται σε ένα λαμπερό και αισθησιακό floriental άρωμα που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στη φρεσκάδα και το βάθος, αποτυπώνοντας μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη θηλυκότητα.