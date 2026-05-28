Skroutz και L'Oréal Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν τα κορυφαία προϊόντα ομορφιάς ακόμα πιο κοντά στους καταναλωτές

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, και η L'Oréal, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της ομορφιάς, ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία.

Στόχος της κοινής αυτής πρωτοβουλίας είναι να αναβαθμίσει την εμπειρία των online αγορών, κάνοντας την πρόσβαση σε κορυφαία προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης πιο εύκολη και γρήγορη.

Η νέα αυτή εποχή ξεκινά με τη δυναμική είσοδο της L'Oréal Hellas απευθείας στην πλατφόρμα του Skroutz, μέσα από τη δημιουργία επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν μια τεράστια γκάμα προϊόντων από τα αγαπημένα brands Cerave, La Roche Posay , Vichy , L'Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier, Nyx Professional Makeup , Kérastase & L'Oréal Professionnel που καλύπτουν κάθε ανάγκη ομορφιάς.Επιπλέον, η L'Oréal συμμετέχει και στην υπηρεσία Fulfilled by Skroutz (FBS) με το απόθεμα της να φιλοξενείται πλέον στις αποθήκες του Skroutz, ώστε να γίνεται όλη η διεκπεραίωση των παραγγελιών άμεσα και με Priority Delivery, εξασφαλίζοντας έτσι την ταχύτερη παράδοση και την εξαιρετική αγοραστική εμπειρία που απολαμβάνουν οι χρήστες του Skroutz.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, το Skroutz και η L'Oréal Hellas επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να καινοτομούν, προσφέροντας στους Έλληνες καταναλωτές ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα σε κάθε τους αγορά.

