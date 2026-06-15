Hautes Grecians 2026: Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο catwalk
Βίκυ Χριστοπούλου
15 Ιουνίου 2026
Το Hautes Grecians επέστρεψε δυναμικά για 8η χρονιά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα. Στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, η μόδα συνάντησε την τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας.
Το φετινό catwalk δεν ανέδειξε μόνο τις δημιουργίες των σχεδιαστών, αλλά και μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία που ξεκίνησε από τα ρούχα και επεκτάθηκε μέχρι τα hair και makeup looks, που συμπλήρωσαν τη συνολική αφήγηση της πασαρέλας.
Πίσω από τη σκηνή, το backstage εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας, όπου hair stylists και makeup artists έδωσαν τον παλμό της βραδιάς με απόλυτη ακρίβεια και καλλιτεχνική ευαισθησία. Looks που κινούνταν ανάμεσα στη φυσικότητα και τη δραματική ένταση, glossy υφές, καθαρές γραμμές και έντονα editorial στοιχεία συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο beauty αποτέλεσμα. Κάθε μοντέλο μεταμορφωνόταν σταδιακά, αποκαλύπτοντας τη δύναμη της λεπτομέρειας που ολοκληρώνει μια haute couture εμφάνιση.
Στην πασαρέλα, τα hair και makeup looks δεν λειτουργούσαν απλώς ως συμπλήρωμα, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής αφήγησης. Από sculpted χτενίσματα μέχρι φωτεινές, σχεδόν αιθέριες αλαβάστρινες επιδερμίδες και statement μακιγιάζ, κάθε εμφάνιση έφερε τη δική της ταυτότητα και ενίσχυσε τον χαρακτήρα των συλλογών. Στο Hautes Grecians 2026, η ομορφιά δεν ακολούθησε τη μόδα, αλλά συνδιαλέχθηκε μαζί της, δημιουργώντας ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, που εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους.
Τα εντυπωσιακά beauty looks στο Hautes Grecians 2026
Για 8η συνεχόμενη χρονιά, τα makeup looks των μοντέλων επιμελήθηκε η ΜAC Cosmetics, το brand που δημιουργεί τις τάσεις στο μακιγιάζ και έφερε όλα τα hot trends στο catwalk, πάντα υπό την καθοδήγηση της Αλεξάνδρας Σπυριδοπούλου, MAC Global Senior Artist.
Η Wella Professionnals βρέθηκε ακόμα μια χρονιά στο πλευρό του Hautes Grecians με την ομάδα των κορυφαίων hair experts της. Το αγαπημένο brand, ολοκληρώσε με τον πιο μοναδικό τρόπο τις εμφανίσεις των fashion designers δημιουργώντας τα πιο εντυπωσιακά hair looks, σε συνεργασία με την κορυφαία κομμωτική ομάδα του Teo Γιώργος Σφακιανάκης.
Το beauty glam team ολοκληρώθηκε με τους nail experts της O.P.I, που περιποιήθηκαν τα άκρα των μοντέλων, δημιουργώντας κομψά μανικιούρ που συμπλήρωσαν τη φαντασία κάθε σχεδιαστή.
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