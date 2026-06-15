Hautes Grecians 2026: Λαμπερές παρουσίες στο 8ο fashion show υψηλής αισθητικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Λαμπερά πρόσωπα και εξέχουσες προσωπικότητες έδωσαν το “παρών” στο 8ο Hautes Grecian, που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με οικοδέσποινα τη Τζένη Μπαλατσινού.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2026 το Hautes Grecians Vol. 8, η κορυφαία διοργάνωση υψηλής ραπτικής του Jenny.gr, στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας συνάντησε τον πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας. Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή κληρονομιά αιώνων, το Hautes Grecians Vol. 8 απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως η μόδα δεν αποτελεί μόνο αισθητική έκφραση, αλλά και φορέα πολιτισμού.

Το κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και των media, παρακολούθησε ένα fashion show υψηλής αισθητικής, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Μιχάλη Πάντου, που ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική μόδα και τη διαχρονικότητα του χώρου.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν οι νέες συλλογές των Deux Hommes, της Daphne Valente, του Στέλιου Κουδουνάρη και του Αθανάσιου Βασιλειάδη, οι οποίοι προσέγγισαν το φετινό θέμα μέσα από τέσσερις εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου δυνατές δημιουργικές αφηγήσεις, που έκλεψαν την παράσταση.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που έδωσαν το «παρών» ήταν οι: Βασίλης Κικίλιας, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, Μαρίνα Καρέλλα, Νατάσα Παζαΐτη, Λάκης Γαβαλάς, Κατερίνα Μισιχρόνη, Αναστασία Παντούση, Ιωάννης Παπαζήσης, Έβελυν Καζαντζόγλου, Έλενα Γαλύφα, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου κ.α.

Δες φωτογραφίες από το Hautes Grecians Vol 8:

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΪΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ

ΡΑΜΟΝΑ ΒΛΑΝΤΗ

ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ, ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ

ΛΙΑ ΜΠΑΡΟΛΑ

ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, ΜΕΜΑ ΑΓΑΠΗΝΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΚΑ, ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΜΗΤΣΟΥ

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Deux Hommes, Daphne Valente, Στέλιο Κουδουνάρη και Αθανάσιο Βασιλειάδη

ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ, ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ



