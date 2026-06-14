Hautes Grecians 2026: To fashion show των Deux Hommes - Δείτε το βίντεο

Το JennyGr διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά το Hautes Grecians, το πιο high-profile fashion event Υψηλής Ραπτικής στo Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το Hautes Grecians Vol. 8, η κορυφαία διοργάνωση υψηλής ραπτικής του Jenny.gr, στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας συνάντησε τον πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας. Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή κληρονομιά αιώνων, το Hautes Grecians Vol. 8 απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως η μόδα δεν αποτελεί μόνο αισθητική έκφραση, αλλά και φορέα πολιτισμού.

H φετινή διοργάνωση του Hautes Grecians στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης), δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια.

© Μυρτώ Κυρίτση

To fashion show των Deux Hommes

Στο ελληνικό αλλά και διεθνές fashion σύμπαν, οι Deux Hommes αποτελούν διαχρονικά σημείο αναφοράς της σύγχρονης δημιουργίας. Ο Γρηγόρης Τριανταφύλλου και ο Δημήτρης Αλεξάκης έχουν διαμορφώσει επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες μια ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα, όπου η αρχιτεκτονική ακρίβεια συναντά τη χειροποίητη δεξιοτεχνία.

Για το Hautes Grecians Vol.8 παρουσίασαν μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει την couture μέσα από μια ανάλαφρη, new wave αισθητική. Δαντέλα, χειροποίητο κροσέ, μεταξωτό τούλι και μακραμέ πλέγματα συνυπάρχουν με φτερά και απλικέ λουλούδια, δημιουργώντας σιλουέτες με κίνηση, διαφάνεια και αβίαστη κομψότητα.

Η συλλογή εξερευνά τη γοητεία των αντιθέσεων: δομή και ρευστότητα, φως και σκιά, δύναμη και ευαισθησία. Μέσα από την αντίθεση του μαύρου με μια παλέτα αιθέριων παστέλ αποχρώσεων, οι δημιουργίες αποκτούν μια σχεδόν ονειρική διάσταση, ισορροπώντας ανάμεσα στην παράδοση της υψηλής ραπτικής και στη σύγχρονη επιθυμία για ελευθερία και διαχρονική κομψότητα.

Shoes: Tsakiris Mallas

Sweet treat: Stelios Parliaros X Lurpak

Δείτε το βίντεο του catwalk: