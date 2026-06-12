Hautes Grecians 2026: To fashion show του Stelios Koudounaris - Δείτε το βίντεο

Το JennyGr διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά το Hautes Grecians, το πιο high-profile fashion event Υψηλής Ραπτικής στo Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το Hautes Grecians Vol. 8, η κορυφαία διοργάνωση υψηλής ραπτικής του Jenny.gr, στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας συνάντησε τον πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας. Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή κληρονομιά αιώνων, το Hautes Grecians Vol. 8 απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως η μόδα δεν αποτελεί μόνο αισθητική έκφραση, αλλά και φορέα πολιτισμού.

H φετινή διοργάνωση του Hautes Grecians στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης), δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια.

© Τζίνα Σκανδάμη

To fashion show του Stelios Koudounaris

Ο Στέλιος Κουδουνάρης αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μόδας. Με μια σχεδιαστική ταυτότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο refined tailoring, τη σύγχρονη πολυτέλεια και τη μεσογειακή αισθητική, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό σύμπαν που ξεχωρίζει για την καθαρότητα των γραμμών και τη δυναμική θηλυκότητα.

Για το Hautes Grecians Vol.8 παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, μια ωδή στο φως και την ατμόσφαιρα του μεσογειακού καλοκαιριού. Ρευστές σιλουέτες, αέρινα υφάσματα και η χαρακτηριστική ακρίβεια του tailoring συνέθεσαν μια συλλογή που κινείται αβίαστα ανάμεσα στο daywear και το eveningwear.

Βραδινά φορέματα, relaxed εφαρμογές και prints εμπνευσμένα από τις αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος δημιουργούν ένα σύνολο γεμάτο χρώμα, κίνηση και αισιοδοξία. Μια συλλογή που εκφράζει τη σύγχρονη γυναίκα: δυναμική αλλά ανεπιτήδευτη, θηλυκή αλλά ισχυρή, κομψή χωρίς προσπάθεια.

Shoes: Sante

Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης

Δείτε το βίντεο του catwalk: