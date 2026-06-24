Βρήκαμε τα νέα αντηλιακά που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου αυτό το καλοκαίρι

Εμείς τα δοκιμάσαμε και βρήκαμε τα δικά μας αγαπημένα, εσύ;

Ήρθε η ώρα να επιλέξεις το αντηλιακό που ταιριάζει στις ανάγκες σου και δεν μένει μόνο στην προστασία από τον ήλιο, αλλά έχει πολλά περισσότερα να σου προσφέρει. Και δεν μιλάμε γενικά για αντηλιακά αλλά για προϊόντα FREZYDERM που φέρνουν κάτι νέο και ξεχωριστό που θα δώσει σημαντικό added value στην εμπειρία της αντηλιακής σου προστασίας.

Το πρώτο αντηλιακό FREZYDERM με φυτικά εξωσώματα είναι γεγονός

Το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+ για πρώτη φορά ένα υπέρ-προηγμένο αντηλιακό προσώπου προσφέρει ισχυρή αντιγηραντική δράση με τη δύναμη των φυτικών εξωσωμάτων. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα φυτικά εξωσώματα, πρόκειται για νανο-μεταφορείς πολύτιμων συστατικών που ωθούν την επιδερμίδα να παραμένει νεανική, σφριγηλή, ελαστική και ενυδατωμένη. Έτσι, τα σημάδια γήρανσης και φωτογήρανσης και προλαμβάνονται και διορθώνονται, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε πολύ υψηλή προστασία στο δέρμα με νεότερης τεχνολογίας αντηλιακά φίλτρα που απορροφούν έως και τα 400nm της ηλιακής ακτινοβολίας. Όταν το δοκιμάσεις, στάσου στην υφή του που ούτως ή άλλως δεν μπορείς να προσπεράσεις. Υφή όχι απλώς λεπτόρρευστη αλλά απόλυτα liquid, σαν υγρό μετάξι που κυλάει στο δέρμα, με απίστευτα ανάλαφρη αίσθηση φτερού. Δεν κολλάει και δεν αφήνει λευκή χροιά, οπότε κάνει check σε όλα τα μας τα aesthetic κριτήρια.

Το stick που μας λύνει τα χέρια και μας ενθουσιάζει με την υφή του

Το Glassclear Stick SPF 50 το μοναδικό διάφανο σαν γυαλί αντηλιακό στικ προσώπου θα σε κερδίσει με την αέρινη και πουδρένια, χωρίς ίχνος λιπαρότητας υφή του, αλλά μάντεψε. Δεν μένει μόνο σε αυτή! Ξεκινάμε από τα απλά: έχει πολύ ελαφριά compact συσκευασία που μεταφέρεται πανεύκολα. Παρ’ ότι μικρό στο μέγεθος όμως, χωράει μέχρι και στην τσέπη σου, έχει max περιεχόμενο, περισσότερο από όσο συναντάμε συνήθως σε αντηλιακό stick και δεν τελειώνει εύκολα. Η δεύτερη ευελιξία του είναι ότι εφαρμόζεται εύκολα απευθείας στο δέρμα, χωρίς να χρειαστεί να το απλώσουμε με τα χέρια. Απλώς το “περνάμε” όπως είναι πάνω από την επιδερμίδα του προσώπου αλλά και τα χείλη. Με τόση ευκολία, δεν χωρούν δικαιολογίες, θα γίνεις σίγουρα πιο συνεπής με την εφαρμογή και ανανέωση του αντηλιακού σου!

Και μιας και όλο το χρόνο σου μιλάμε για την τέλεια επιδερμίδα, εδώ θα βρεις έναν ακόμα λόγο να το έχεις πάντα μαζί σου. Το εντυπωσιακό εφέ λείανσης ρυτίδων και ατελειών που προσφέρει, χάρη στο microgel νέα γενιάς, θα σου χαρίζει ένα smooth φινίρισμα για να είσαι έτοιμη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση!

Ένα αντηλιακό που μιλάει στις ανάγκες των extreme sports τύπων

Το θέμα “ήλιος και σπορ” είναι ένα θέμα που θέλει διαφορετική προσέγγιση, μιας και οι συνθήκες έκθεσης είναι πολύ πιο έντονες. Το νέο Sunscreen Stick Extreme Sport SPF 50 σε magenta ή μπλε, το πρώτο dedicated, έγχρωμο αντηλιακό της FREZYDERM είναι αυτό που χρειάζονται οι πιο αθλητικοί και δραστήριοι τύποι. Και αν το τόσο έντονο χρώμα στο αντηλιακό είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, μάθε πως είναι η αγαπημένη επιλογή όσων κάνουν outdoor και extreme sports διεθνώς, καθώς τους προσφέρει στοχευμένη προστασία στις πιο εκτεθειμένες περιοχές του προσώπου, όπως η μύτη και τα ζυγωματικά, καθώς και στα χείλη.

Το χρώμα εξυπηρετεί τον εξής λειτουργικό σκοπό: αφενός βλέπουμε που έχει απλωθεί το αντηλιακό και αν έχει εφαρμοστεί σωστά, αφετέρου όταν το χρώμα αρχίζει να ξεθωριάζει από την έντονη εφίδρωση ή τις πολλές ώρες μέσα στο νερό, ξέρουμε πως τα σημεία αυτά χρειάζονται ξανά επάλειψη. Είναι ένα αντηλιακό stick προσώπου με υψηλή αντοχή στο νερό και τον ιδρώτα και περιέχει φυσικό αντηλιακό φίλτρο που για όσους βρίσκονται διαρκώς στο νερό και την άμμο ή σε μεγάλο υψόμετρο, έχει τη σημασία του, μιας και αντανακλά την ακτινοβολία και έτσι προσφέρει άμεση προστασία, χωρίς αναμονές.

Το υβριδικό αντηλιακό σώματος που δεν προστατεύει μόνο απ’ τον ήλιο

Με τη FREZYDERM, το δίλημμα spray ή κρέμα, φέτος δεν υφίσταται. Το Active Sun Screen Cream Spray SPF 50+ είναι ένα γαλάκτωμα που συνδυάζει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες της κρέμας, με πρακτική αντλία που καθώς ψεκάζει το μετατρέπει σε μικροσταγονίδια για εύκολη εφαρμογή και γρήγορο άπλωμα. Χάρη στην καινοτόμο του σύνθεση προστατεύει και το δέρμα από UVA, UVB, ορατή ακτινοβολία και το μπλε φως καθώς και υπέρυθρη ακτινοβολία. Κατά την εφαρμογή δημιουργεί στην επιδερμίδα ένα ανθεκτικό στο νερό, φωτοσταθερό φιλμ για εντατική και παρατεταμένη ενυδατική φροντίδα. Επιπλέον, λειτουργεί και ως αντιοξειδωτική «ασπίδα», προστατεύοντας από τις ελεύθερες ρίζες και αποκαθιστώντας την ακεραιότητα της δομής της επιδερμίδας. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις αν είσαι λάτρης των αντηλιακών spray αλλά και της ενυδατικής περιποίησης στο δέρμα. Αν, από την άλλη, θες ένα αντηλιακό που ψεκάζεται αλλά το προτιμάς σε υφή dry oil, το κλασικό και αγαπημένο Sea Side Dry Mist SPF 50+ είναι και φέτος η τέλεια επιλογή. Ψεκάζεται και σε βρεγμένο δέρμα με συνεχή ψεκασμό για εύκολη εφαρμογή και το χρησιμοποιούν όλοι: παιδιά, έφηβοι και ενήλικες.

Μην το καθυστερείς λοιπόν. Η FREZYDERM έχει τη λύση που ταιριάζει στα δικά σου θέλω. Βρες το αντηλιακό που καλύπτει όλα τα κουτάκια σου και αναβάθμισε την προστασία της επιδερμίδας σου από σήμερα κιόλας.



