Βρήκαμε το καλύτερο αντηλιακό προσώπου για ευαίσθητες επιδερμίδες

Το νέο Luxurious SunCare Skin Barrier Protection SPF50 της Intermed είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσθέσεις στο νεσεσέρ παραλίας σου

Η InterMed παρουσιάζει το νέο καινοτόμο αντηλιακό προσώπου Luxurious SunCare Skin Barrier Protection SPF50, μία αντηλιακή κρέμα υψηλής προστασίας ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητο δέρμα, με μη φωτοτοξική και υποαλλεργική σύνθεση, καθώς και αντοχή στο νερό και τον ιδρώτα.

Με έμφαση στην υψηλή ανεκτικότητα και την καθημερινή άνεση της επιδερμίδας, η σύνθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει υψηλή φωτοπροστασία χωρίς να επιβαρύνει το δέρμα και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων ακόμα και σε επιδερμίδες με αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο και την καθημερινή έκθεση σε UV ακτινοβολία. Με ανάλαφρη σύνθεση που δεν φράσσει τους πόρους.

Το Skin Barrier Protection SPF50 συμβάλλει στην προστασία της επιδερμίδας απέναντι στο περιβαλλοντικό στρες, διατηρώντας παράλληλα τη φυσική της υγρασία. Προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ καταπραΰνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζοντας λαμπερή όψη που διαρκεί.

Η ενισχυμένη του σύνθεση περιέχει 2% εκτοΐνη, νιασιναμίδη (βιταμίνη Β3), βιταμίνη Ε και εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου -ενεργά συστατικά που συμβάλλουν στην κυτταρική προστασία, στην ανακούφιση της επιδερμίδας από ερεθιστικούς παράγοντες, την ενίσχυση της ενυδάτωσης και την προστασία από το οξειδωτικό στρες.

Η στοχευμένη δράση της εκτοΐνης

Η εκτοΐνη, φυσικός παράγοντας κυτταρικής προστασίας, ξεχωρίζει για τη δυνατότητά της:

• να προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες από χημικές και φυσικές βλάβες

• να δημιουργεί ένα προστατευτικό δίκτυο συγκράτησης νερού

• να ενισχύει τη φυσική ανθεκτικότητα του δέρματος απέναντι στην UV ακτινοβολία και τη ρύπανση.

Παράλληλα, προσφέρει βαθιά και μακράς διάρκειας ενυδάτωση, υποστηρίζει τον φυσικό δερματικό φραγμό και συμβάλλει στην προστασία από τα πρώτα σημάδια γήρανσης.

Ο συνδυασμός με νιασιναμίδη

Η νιασιναμίδη συμβάλλει στη μείωση της υπερμελάγχρωσης και των δυσχρωμιών, μειώνει την ερυθρότητα και τους ερεθισμούς που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο και υποστηρίζει τη φυσική λειτουργία του δερματικού φραγμού απέναντι στις επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Παράλληλα, προστατεύει από το οξειδωτικό στρες και συμβάλλει στη ρύθμιση της λιπαρότητας, προσφέροντας ματ όψη στην επιδερμίδα.

Μη φωτοτοξική σύνθεση

Στο πλαίσιο της επιστημονικής τεκμηρίωσης του νέου αντηλιακού προσώπου Skin Barrier Protection SPF50, πραγματοποιήθηκε μελέτη φωτοευαισθησίας, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έδειξαν καμία φωτοτοξικότητα.

Η μελέτη αξιολόγησε τη φωτοκυτταροτοξικότητα του προϊόντος με τη μέθοδο in vitro 3T3-NRU Phototoxicity Test, επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια της σύνθεσης ακόμη και σε συνθήκες συνδυασμένης έκθεσης σε προϊόν και ηλιακή ακτινοβολία. Τα αποτελέσματα διασφαλίζουν ότι το προϊόν δεν προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά από την έκθεση στον ήλιο, ακόμη και σε ευαίσθητες επιδερμίδες

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ UVA, UVB

• ΜΗ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟ

• ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ

• ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΟ

• ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ & ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ

• VEGAN

Νέα γενιά αντηλιακών με ενεργά συστατικά

Η σειρά Luxurious SunCare αναπτύσσεται με γνώμονα τη σύγχρονη ανάγκη για καθημερινή προστασία από την UV ακτινοβολία, αλλά και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιβαρύνουν την επιδερμίδα. Οι συνθέσεις όλων των προϊόντων είναι εμπλουτισμένες με ενεργά συστατικά όπως εκτοΐνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε, υαλουρονικό οξύ και φυτικά εκχυλίσματα, προσφέροντας πολλαπλές δράσεις πέρα από την υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία.